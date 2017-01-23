Машиностроение должно стать основой инновационного развития экономики – Кубив

По мнению вице-премьера, одной из ключевых задач в этом направлении является развитие модели национальной инновационной-промышленной системы

Основой инновационного развития украинской промышленности должно стать машиностроение – от транспортного до аэрокосмического. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

"Отрасли инновационного развития – это транспортное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, аэрокосмическое машиностроение, включая самолетостроение, производство оборудования для альтернативной энергетики, производство продуктов питания и переработку сельскохозяйственной продукции. Это целый блок большой агроиндустрии. Далее – производство вооружений, информационно-коммуникационные технологии и инженерные решения для промышленности", – рассказал Кубив.

По его мнению, ключевыми задачами в этом направлении являются развитие модели национальной инновационной-промышленной системы, планирование развития производства и создание группы по отбору инновационного продукта.

"Так мы сможем двигаться вперед", – подчеркнул Кубив.

Напомним, Кубив рассказал, что правительство Украины в 2017 году меняет модель развития экономики и закладывает в ее основу рост инвестиционного спроса и увеличение объемов экспорта.

Кроме того, вице-премьер пояснил, почему Украине необходимы среднесрочные планы развития.

Ранее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.

Разработанный Кабмином план должен стать основой среднесрочного бюджетного планирования, ежегодных детализированных планов действий правительства, стратегических планов министерств и других центральных органов исполнительной власти. В нем сформулированы основные цели и приоритетные направления деятельности власти.