Между Россией и Польшей обостряется газовый спор

Варшава больше не хочет быть транзитером "Газпром", Москва в ответ грозится перекрыть поставки газа в ЕС

Отказ Варшавы продлить договор о транзите газа через территорию Польши ставит под угрозу поставки топлива в европейские страны. Об этом заявил зампредседателя правления российского "Газпрома" Александр Медведевв интервью Reuters.

"Мы слышали, что Польша не намерена продлевать транзитный контракт. Это ставит под угрозу поставки в европейские страны, включая Германию", — сказал он. Вместе с тем Медведев заверил, что у "Газпрома" нет планов снижать или прекращать транзит топлива через Польшу.

Вице-премьер, министр финансов и развития Польши Матеуш Моравецкий, комментируя слова Медведева, назвал "Газпром" ненадежным партнером. По его мнению, данное заявление демонстрирует готовность российского концерна к прекращению поставок газа в Европу.

"Это также показывает, каким верным было решение [бывшего президента Польши] Леха Качиньского о начале строительства терминала сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, который мы открыли несколько месяцев назад", — добавил он.

Российский газ поставляется в Польшу на основании долгосрочного контракта, действующего до 2022 года. Он позволяет Варшаве приобретать у "Газпрома" до 10,2 миллиарда кубометров топлива ежегодно.

В конце декабря глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил о блокировке решения Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL. Ранее официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда сообщила, что правительство страны подало жалобу в Европейский суд на соответствующее решение ЕК.

Варшава считает, что оно приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа.