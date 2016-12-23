Что делать, когда закрываются банки

После новости о национализации вкладчики ежедневно снимали несколько миллиардов гривен со счетов ПриватБанка. По оценкам экспертов, украинцы хранят "под матрасами" около 60 миллиардов долларов – именно столько валюты находится "на руках". Доверие к банкам оставляет желать лучшего, а сбережения со временем "съедает" инфляция. Во всем мире происходит глобальная реформа финансовой системы, рассказывает Председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо. Изменения затронут всех. С одной стороны – "война" с наличными. "Активно сокращается количество наличных средств, обращение количество крупных купюр. Сейчас бурные процессы происходят в Индии, соответствующие нормы приняты в Испании, Австралии, Японии, Южной Корее, Северная Европа активно работает в этом направлении", – рассказывает эксперт. С другой стороны – в Украине сокращается и количество финансовых институтов, обслуживающих сбережения граждан. Исчезли фондовый рынок, индустрия инвестиционных и пенсионных фондов. Наглухо закрыты возможности для инвестирования в иностранные ценные бумаги. В этих условиях возможностей у рядовых граждан зарабатывать на инвестициях остается все меньше и меньше.

Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как украинцам "спасти" свои деньги и куда лучше инвестировать капитал.

Банковский депозит: "за" и "против"

Один из самых распространенных способов "спасти" свои сбережения от инфляции – открыть банковский депозит. Этот метод инвестиции, отмечают эксперты, считается одним из самых надежных. Но, несмотря на это, в результате закрытия банков украинцы, по подсчетам Ассоциации защиты банков, потерли более 100 миллиардов гривен вкладов. После закрытия банка Фонд гарантирования вкладов компенсирует клиентам банка до 200 тысяч гривен. Если на депозите, к примеру, был миллион, большую часть вклада можно потерять.

В начале кризиса в Украине было около 180 банков, на данный момент – около 100. Александр Ситухо предполагает: процесс закрытия украинских банков продолжится. Сейчас, по мнению эксперта, вероятность попасть в проблемный банк выше, чем "выиграть" в "русскую рулетку".

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Средняя ставка по депозитам колеблется в пределах 17-20%. Учитывая, что прогнозируемая инфляция в следующем году – 8,1%, с помощью банка можно не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их. К примеру, если открыть депозит на 400 тысяч гривен при годовой ставке 20% уже через год можно забрать 480 тысяч гривен.

Однако, как поясняет старший аналитик Concorde Capital Александр Паращий, лучше открыть два депозита в разных банках на суммы по 200 тысяч гривен, чем один депозит на 400 тысяч.

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Как выбрать надежный банк:

Аккуратно относится к высоким ставкам по депозитам. "Если банк предлагает процентную ставку выше 20%, мы должны понимать, что, вероятнее всего, этот банк вскоре будет признан неплатежеспособным", – уверен Александр Паращий. В то же время председатель правления Первого украинского международного банка Сергей Черенко учерен, что ставка по депозитам в надежном банке не должна превышать 17% годовых.

Узнать, кому принадлежит банк и как он зарабатывает. Как говорит банковский аналитик Виталий Шапран, если процентные расходы опережают процентные доходы больше двух лет, вскоре вкладчики банка могут оказаться клиентами Фонда гарантирования вкладов. Доходы и расходы банка можно увидеть на его сайте, однако, как отмечает Александр Ситухо, этой информации недостаточно.

"Был надежный банк "Хрещатик", который по многим причинам не должен был исчезнуть. Там обслуживались пенсионеры, там находился бюджет города Киева. Ориентировать на финансовые показатели банка можно, но они при желании очень легко меняются. Приват тоже по отчетности до какого – то времени был вполне надежен, пока в его балансе не появилась "дыра" в 150 млрд., просто в результате того, что регуляторы изменили некоторые документы. Важно смотреть, кто собственник банка, какие у него отношения с государством (и не только украинским), какие функции выполняет банк. Самые надежные банки это те, в которых есть доля государств, иностранных финансовых групп, те, чьи владельцы находятся в контакте с властью, и которые встроены в мощные производственные холдинги, – рассказывает эксперт.

Недвижимость вместо депозита

"Если говорить о серьезной сумме, можно рассмотреть вариант приобретения недвижимости", – рассказывает аналитик Concorde Capital Александр Паращий. Еще несколько лет назад приобретение недвижимости в качестве инвестиции было крайне популярно, рассказывает риелтор Максим Бабуряк. Украинцы инвестировали в новостройки, получали квартиры и уже через несколько месяцев перепродавали жилье дороже. Однако, последнее время ситуация кардинально изменилась.

"Если говорить о серьезной сумме, можно рассмотреть вариант приобретения недвижимости", – рассказывает аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

"Рынок падает уже два года. Цены снижаются стабильно. Нужно понимать, что на вторичке цены привязаны к доллару, когда был такой резкий скачок курса, рынок сильно просел. Еще не стоит забывать, что у нас в стране ведутся военные действия. Люди просто боятся делать такие масштабные инвестиции и хотят держать деньги при себе, чтобы можно было в любой момент потратить", – рассказывает эксперт рынка недвижимости.

По прогнозам экспертов, в следующем году рынок постепенно будет ставать на ноги, и недвижимость станет более привлекательной инвестицией. Кроме того, квартира может быть стабильным пассивным доходом – свободное жилье можно сдавать в аренду в ожидании "лучших времен на рынке".

"Я бы конечно советовал инвестировать в недвижимость. Но нужно понимать, что быстро они не окупятся. Если кто-то хочет потратить 100 тысяч долларов, а получить 150 – лучше, конечно, открывать депозит в банке", – считает Максим Бабуряк.

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Александр Ситухо также уверен – на данный момент инвестиции в недвижимость в лучшем случае позволят уменьшить убытки, а о том, чтобы зарабатывать на этом, речь не идет. "Недвижимость на сегодня одним из немногих объектов для массового инвестирования. Но это не инструмент получения прибыли, когда люди могли инвестировать в недостроенный дом, а после перепродать дороже. Сейчас это средство минимизации убытков по сравнению со сбережениями в национальной валюте", – считает эксперт.

Заработок на валюте, фондовом рынке и ценных бумагах

Аналитик "Альпари" Антон Козюра уверен: в кризис в первую очередь нужно думать не о приумножении, а о сохранении капитала. Чтобы минимизировать потери, риски необходимо диверсифицировать. "Собирается корзина из трех-четырех основных мировых валют, обладающих статусом убежища, рост одной или двух из которых зачастую будет влиять на снижение одной или двух остальных. Мы бы предложили разделить свои инвестиции на несколько портфелей: 60% вложить в валюту, положив деньги на депозит в надежный банк, а 40% инвестировать в акции компаний "голубых фишек". В том числе 60%, которые мы предлагаем вложить в валюту, можно распределить равными долями между депозитом в национальной валюте, долларовым депозитом и депозитом в евро", – рассказывает аналитик.

"Мы бы предложили разделить свои инвестиции на несколько портфелей: 60% вложить в валюту, положив деньги на депозит в надежный банк, а 40% инвестировать в акции компаний "голубых фишек". В том числе 60%, которые мы предлагаем вложить в валюту, можно распределить равными долями между депозитом в национальной валюте, долларовым депозитом и депозитом в евро", – рассказывает аналитик.

В то же время Александр Ситухо хранить деньги в евро не советует. По словам эксперта, евро вскоре выровняется с долларом и те, кто держал деньги в европейской валюте и не успел от них избавиться, уже потеряли сбережения. В то же время доллар продолжает расти.

Стандартные средства сбережения – фондовый рынок. Однако, по словам Александра Сутихо, украинский фондовый рынок на сегодня практически прекратил свое существование. "Возможности инвестировать практически нет. Ценных бумаг в обращении практически нет, инфраструктура практически прекратила свое существование (инвестиционные фонды и компании). Негосударственные пенсионные фонды, в которых сберегают средства в других странах, не получили свое развитие", – констатирует эксперт.

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Зарабатывать на менее популярных методах инвестиций, например, драгоценных металлах, также сложно – налоги, банковские комиссии будут "съедать" часть заработка. Кроме того, драгоценные металлы со временем могут подешеветь.

"В открытых экономиках люди могут инвестировать в иностранные финансовые инструменты. Эта возможность для украинских граждан закрыта давно и последнее время еще более плотно. Если раньше можно было попытаться получить лицензию НБУ, то сейчас лицензии просто не выдаются. Это при том, что одним из главных принципов ЕС является свободное перемещение капиталов, и нам каждый день продолжают рассказывать про европейский вектор развития", – рассказывает Александр Сутихо.

Инвестиции в энергоэффективность: как держать деньги в минеральной вате

Вице-премьер Геннадий Зубко уверен: самая успешная инвестиция – в энергоэффективность. Окупаемость мероприятий по энергоэффективности может составлять всего несколько лет, после этого каждый год можно "зарабатывать" до 30% от суммы инвестиции. Так, тарифы на коммунальные услуги растут, инвестировав средства в утепление собственного жилья, можно в несколько раз меньше платить за отопление.

"Инвестиции в установку приборов учета, индивидуального теплового пункта дома могут окупиться в течение 2-3 отопительных сезонов. Мероприятия по комплексному утеплению, включая предыдущие, для многоквартиного дома могут окупиться в течение 5-8 отопительных сезонов. После того, как эти мероприятия окупятся, потребитель будет иметь 30-70% чистой выгоды, в зависимости от того, сколько ему удастся сэкономить энергоресурсов. Финансовая выгода может быть и больше, а сроки окупаемости меньше, если, например, снова вырастут тарифы", – рассказывает менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк.

Кроме того, по оценкам экспертов, мероприятия по энергоэффективности могут увеличить стоимость недвижимости на 15-30%. Для того, чтобы определить, во что лучше инвестировать средства и как быстро они окупятся, необходимо провести энергоаудит.

"Например, если дом без проведения энергоаудита за 1,5 миллиона гривен полностью утеплили 50-мм пенопластом, вместо 100 мм минеральной ваты, то такое утепление будет только вредить дому, потому что сместится точка росы, и дом будет плесневеть изнутри и разрушаться. Это распространенная ошибка многих ОСМД, которые утепляются лишь потому, что получили грант, или муниципальное финансирование, или не экономят денег жильцов. В таких случаях придется потратить дополнительные деньги на снятие неправильного утепления, и заплатить в третий раз, уже проводя утепление с соблюдением всех строительных норм, стандартом и требований к безопасности", – отмечает эксперт. Энергоаудит может обойтись многоэтажному дому в 9-12 тысяч гривен.

Мероприятия по экономии энергии в два раза дешевле, чем затраты на ее производство. То есть комплексный подход к энергоэффективности выгоднее. После того, как все мероприятия выполнены, можно думать о коллекторах, солнечных панелях, тепловых насосах. Так, установив солнечную систему в своем доме, можно продавать свет по "зеленому" тарифу и зарабатывать на этом.

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Эксперты сходятся во мнении: самая надежная инвестиция – в образование, здоровье и социальные контакты.