Миллионам украинцев пенсии повысят почти в два раза: подробности "осовременивания"

Большинство украинцев на "заслуженном отдыхе" получают меньше 1500 гривен, при этом минимальная пенсия на данный момент – 1247, а максимальная – 58,7 тысячи гривен. В этом году правительство анонсирует повышение пенсий на 10,1% (в мае и декабре), и масштабное "осовременивание". Сайт "Сегодня" выяснил, как разбогатеют украинцы на пенсии в 2017-м.

Как и кому пересчитают пенсии

Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым годом, пенсии украинцев необходимо "осовременивать". Последний раз такое "осовременивание" происходило в 2012-м году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на "заслуженном отдыхе" имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума.

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Как рассчитывается пенсия:

П = Зп * КЗ * Кс

П – размер пенсии,

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)

Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)

Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35)

По данным Минсоцполитики, часть пенсий рассчитаны с учетом средней зарплаты 1917,91 гривен. К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 гривни доплачивают из Пенсионного фонда.

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее "осовременивание" пенсий с учетом нового показателя средней зарплаты. Как сообщил источник "Сегодня" в рабочей группе министерства по подготовке "осовременивания", пенсии повысят с учетом средней зарплаты 3764 гривен. При этом коэффициент страхового стажа сократят с 1,35 до 1.

После "осовременивания" эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.

Всего Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев (всего в Украине 11,9 миллиона пенсионеров). Часть пенсионеров после "осовременивания" будут получать в два раза больше. Так, больше, чем на 1000 гривен разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

"Если мы говорим о том, что в год у нас назначается около 450-500 новых пенсий, то конечно, все те, которые были назначены до начала 2016 года, уже отстают от новоназначенных пенсий. Если у нас 12 миллионов пенсионеров, вы можете посчитать, сколько нам нужно осовременивать. Понятно, что у каждого пенсионера индивидуально. Понятно, что если осовременивание будет делаться, то будет делаться по каждому пенсионеру, в зависимости от заработной платы и стажа. Понятно, что при осовременивании не все получат повышение, потому что иногда за счет разных доплат пенсия получается больше, чем будет при осовременивании. Такое тоже есть", – рассказал "Сегодня" зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шабмир.

"Понятно, что при осовременивании не все получат повышение, потому что иногда за счет разных доплат пенсия получается больше, чем будет при осовременивании. Такое тоже есть", – рассказал "Сегодня" зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шабмир.

Где взять деньги на "осовременивание"

На данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 11,9 миллионов пенсионеров. По подсчетам Кабмина, "осовременивание" пенсий обойдется государству в 47,7 миллиардов гривен. Эксперты уверены: собрать дополнительно столько средств будет крайне сложно. "Конечно, столько они вряд ли соберут. Цифры назывались очень разные. На осовременивание, как говорил Розенко (вице-премьер-министр Украины – ред.), нужно 40-50 миллиардов. Мы делали подсчеты, по которым получалось, что нужно порядка 70 миллиардов гривен, чтобы ощутимо осовременить пенсии. Столько денег они не соберут. Да и трудно оценить, сколько получим по зарплатам, какая будет динамика, что будет с экономикой", – говорит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

На запрос "Сегодня" в Пенсионном фонде ответили: в бюджете на этот год "осовременивание" пенсий не предусмотрено. "Бюджет формируются на основе действующих законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных пенсий на данный момент нет", – пояснили в ведомстве.

Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда. Скорее всего, его проведут во второй половине этого года. В интервью одному из интернет-изданий Павел Розенко заявил: "повышение минимальной заработной платы после первого месяца дало дополнительное пополнение Пенсионного фонда на 18%, то есть мы на 18% собрали больше, чем было запланировано на январь 2017 года. Если мы сохраним эту динамику, если мы увидим, что бизнес понял, что надо легализоваться и платить налоги… безусловно, мы сразу примем решение о дополнительном увеличении пенсий или о проведении "осовременивания" пенсий".

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Пенсионный фонд пополняет за счет взносов работающих украинцев (22% ЕСВ с каждой зарплаты). За первые два месяца прошлого года ПФ получил 17,7 миллиардов гривен, а за первые два месяца 2017-го – 20,6 миллиарда гривен. Всего в этом году в бюджете предусмотрены поступления от ЕСВ в размере 163,6 миллиарда гривен, а в прошлом году – 107,1 миллиард. Несмотря на это, "дырка" ПФ в этом году будет на уровне 141 миллиарда гривен (дефицит компенсируют из государственной казны).

Напомним, в среднем украиснкие мужчины живут на пенсии (после 60 лет) 14,8 лет, а женщины – 19,9 лет. При этом общий удельный вес пенсионеров растет. В 1959-м украинцев старше 60 лет было всего 11%, в 2001-м – 21%, а в 2036-м, по оценкам института демографических исследований, будет 28%. Пенсионеров становится больше, а молодых людей – меньше. Такими темпами уже в 2032-м украинцев возрастом от 20 до 60 лет будет меньше, чем украинцев старше 60 лет.

На данный момент 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров. Связано это с тем, что, по оценкам ПФ, 25% украинцев работают неофициально. Из 20 миллионов трудоспособных украинцев работают только 16 миллионов, а ЕСВ, который пополняет ПФ, платят только 10,1 миллиона человек. Остальные – аграрии, работники сферы услуг и т.д. – имеют право не платить и активно этим правом пользуются. По подсчетам Института демографии, в 2050-м в Украине соотношение работающих к пенсионерам будет 10 к 15.