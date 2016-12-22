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Минфин и НБУ не знали о решении повысить "минималку" – Милованов http://www.segodnya.ua/img/article/7820/20_main.1482407318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/20_tn.1482407318.jpg Экономика Рост минимальной зарплаты до 3200 грн может принести много сюпризов, считает замглавы Совета НБУ

Минфин и НБУ не знали о решении повысить "минималку" – Милованов

Сегодня, 13:47

Рост минимальной зарплаты до 3200 грн может принести много сюпризов, считает замглавы Совета НБУ

Тимофей Милованов. Фото: AgroPolit.com
Тимофей Милованов. Фото: AgroPolit.com

Повышение в два раза минимальной зарплаты в Украине является примером плохого метода принятия управленческих решений. Такое мнение выразил замглавы Совета Национального банка Украины (назначен по квоте ВР), почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.

"Пример – минимальная зарплата 3200 грн. Метод принятия решения был неадекватный, очень плохой. Возможно, решение правильное. Но из-за того, что нет доверия, люди не уверены в его правильности, люди начинают переживать", – отметил Милованов в интервью "Левому берегу".

Он отметил, что считает неверным несогласованное и неожиданное принятие такого решения. 

"Быстро, неожиданно, про него не знали ни Нацбанк, как я понимаю, ни Минфин. .. Для каких-то бизнесов это неприятный сюрприз. Где-то, может быть, кого-то уволят, где-то кому-то, наоборот, повысят зарплату. Где-то налоги надо больше платить, а кто-то обанкротится. Кто-то вытолкнет конкурента – очень много будет сюрпризов", – считает Милованов.

Напомним, после принятия Верховной Радой бюджета на 2017 год в Украине стало возможным повышение минимальной зарплаты вдвое – до 3200 грн, как это запланировал Кабинет министров.

"Нововведением бюджета-2017 является значительное повышение социальных стандартов: с 1 января 2017 года минимальная зарплата вырастет в два раза – до 3200 грн. Впервые за годы независимости размер минимальной зарплаты сравнится с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Ни один работник, в том числе в бюджетной сфере, не будет получать зарплату ниже этого уровня, – отметили ранее в Минфине.
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