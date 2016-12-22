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Минфин и НБУ объяснили, как теперь будут работать с ПриватБанком http://www.segodnya.ua/img/article/7819/76_main.1482403660.png http://www.segodnya.ua/img/article/7819/76_tn.1482403660.png Экономика Нацбанк готов оказывать поддержку, а ведомство Данилюка хочет побыть клиентом

Минфин и НБУ объяснили, как теперь будут работать с ПриватБанком

Сегодня, 12:46

Нацбанк готов оказывать поддержку, а ведомство Данилюка хочет побыть клиентом

Замглавы НБУ Яков Смолий. Кадр онлайн-трансляции
Замглавы НБУ Яков Смолий. Кадр онлайн-трансляции

Национальный банк Украины (НБУ) настроен на сотрудничество с новым руководством национализированного ПриватБанка. Об этом заявил замглавы НБУ Яков Смолий, представляя совместно с министром финансов Александром Данилюком нового главу "Привата" Александра Шлапака.

"Нацбанк поддерживал ликвидностью. Мы рассчитывали, что возможны отток средств и паника. Но сегодня мы отмечаем, что банк стабилизировал работу и работает в обычном режиме. Подкреплялась наличка, была дана ликвидность со стороны Национального банка. Фонд в максимально сжатые сроки выполнил свою процедуру. Поэтому сегодня банк работает в обычном режиме, сняты все ограничения. Мы со стороны Нацбанка продолжим сотрудничество", – отметил Смолий.

В свою очередь, Данилюк напомнил о глядущей докапитализации финучреждения. "Мы докапитализируем сейчас ПриватБанк в размере 116 млрд грн. То, что будет докапитализировано со стороны государства, – это финансовые вливания в стабильность ПриватБанка", – заявил министр и добавил, что Минфин переводит свой зарплатный проект в "Приват".

Также, по словам Данилюка, планируется построить корпоративную модель управления банком как пример для банков и государственных компаний – "чтобы было минимальное политическое влияние на развитие банка".

Данилюк уверен, что новая команда менеджмента банка состоит из профессионалов и будет развивать финучреждение.

"Мы как Минфин будем собственником и клиентом банка. Мы будем требовать от ПриватБанка качественных услуг для нас как непосредственно клиентов", – отметил министр.

Напомним, решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток. 20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства. 21 декабря ПриватБанк на 100% перешел в госсобственность

В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

К слову, после стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.
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