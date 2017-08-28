Мир впервые за 10 лет возвращается к синхронному росту экономики

Аналитики уверены, что экономика наконец справилась с последствиями глобального кризиса

Все 45 крупнейших стран мира по объему ВВП, отслеживаемые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по итогам 2017 года могут продемонстрировать одновременный рост впервые за десятилетие.

Таким образом, мировая экономика успешно завершила восстановление после глобального кризиса благодаря стимулирующим программам и низким процентным ставкам центробанков, пишет The Wall Street Journal.

В 33 из 45 государств будет наблюдаться усиление темпов роста по сравнению с 2016 годом, прогнозируют эксперты ОЭСР. Эта доля является самой высокой с 2010 года.

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По оценкам Международного валютного фонда, мировой ВВП повысится на 3,5% в этом году и на 3,6% в следующем после подъема на 3,2% в 2016 году.

За последние 50 лет синхронный рост всех государств, отслеживаемых ОЭСР, был редким явлением: помимо середины прошлого десятилетия, он также наблюдался в конце 1980-х годов и в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 года.

Как сообщалось, новыми локомотивами мировой экономики по результатам роста глобального ВВП стали еврозона и Япония, которые до этого тормозили глобальное экономическое развитие.