Moody's повысило кредитный рейтинг Украины и дало позитивный прогноз

По мнению аналитиков, положительный прогноз отображает импульс реформ, которые могут повысить надежность внутреннего и внешнего долга Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "положительный". Об этом сообщается на сайте агентства, передает телеканал 112.

Обновление рейтингов правительства Украины с Caa3 до Caa2 базируется на таких основных факторах: суммарное влияние структурных реформ, которое, как ожидается, улучшит государственную задолженность; значительное усиление внешней позиции Украины.

Так, положительный прогноз отображает общее влияние структурных реформ – если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины.

"Такой импульс реформ поддержит возобновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, который облегчит путь к рефинансированию значительных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", – сообщает агентство.

Рост рейтинга ограничен лишь одной ступенькой – с Caa3 до Caa2 – поскольку в течение следующих несколько лет Украина должна будет расплатиться с внешними долгами, что будет требовать значительного финансирования в иностранной валюте.