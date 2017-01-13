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Moody's прочит рост экономики в странах СНГ http://www.segodnya.ua/img/article/7880/52_main.1484317083.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/52_tn.1484317083.jpg Экономика Макроэкономический прогноз по странам региона все равно остается слабым

Moody's прочит рост экономики в странах СНГ

Сегодня, 16:16

Макроэкономический прогноз по странам региона все равно остается слабым

Саммит СНГ в Минске. Фото: ТАСС
Саммит СНГ в Минске. Фото: ТАСС

Рост экономики стран СНГ в текущем году должен ускориться по сравнению с 2016 годом. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody's, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Рост в среднем по региону составит 2% в этому году году и 3% в следующем, прогнозируют аналитики. Для сравнения, в прошлом году повышение составило 1%.

Темпы роста экономик стран СНГ останутся невысокими, что является ключевым сдерживающим фактором для их суверенных рейтингов, сообщает Moody's.

"Макроэкономический прогноз (для стран СНГ – Ред.) остается слабым, и риски снижения кредитоспособности все еще доминируют", – отмечает старший вице-президент Moody's Кристин Линдоу.

Кроме того, по словам специалистов, некоторое повышение цен на нефть, возможно, позволит странам-экспортерам из СНГ смягчить бюджетную и денежную политику. В странах-импортерах нефти будет отмечаться рост притока денежных переводов, считают эксперты.

Напомним, Украина является государством-участником, но не членом СНГ. В ноябре прошлого года в Верховную Раду был подан законопроект о полном выходе Украины из этого объединения.
экономика, СНГ, moody's

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