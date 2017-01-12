МВФ может вскоре вернуться к "украинскому вопросу"

В нечение нескольких недель миссия МВФ может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы для Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF. Об этом сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс в четверг.

"У меня ее пока нет (точной даты заседания совета директоров – Ред.), но мы ожидаем, что это будет скоро, в ближайшие недели. Если предположить, что все оставшиеся вопросы (выполнение требований МФ властями Украины – Ред.) скоро будут решены, то предложение завершить очередной пересмотр программы может быть представлено совету директоров МВФ в ближайшие недели", – сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

Напомним, Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США. Украинские власти ожидают получить четвертый транш МВФ в феврале.

Как сообщалось, Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF, в марте 2015 года. Четырехлетняя программа расширенного финансирования предусматривает, что Украина должна получить кредитов от МВФ на общую сумму в 17,5 млрд долларов.

В сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша в размере 1 млрд долларов.

В обновленном меморандуме сотрудничества Украина обязалась перед МВФ провести земельную реформу и принять закон о постепенном повышении пенсионного возраста граждан.

В начале октября Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2018 года.

Ранее Национальный банк ожидал предоставление следующего транша МВФ в размере 1,3 млрд долларов до конца 2016 года.

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что успешная национализация "ПриватБанка" и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года.