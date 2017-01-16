МВФ не требовал от Украины повышать пенсионный возраст – Розенко

В Кабмине уверяют, что такая реформа не поможет наполнить Пенсионный фонд, а потому проводиться не будет

Действующее правительство не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"У нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами. И я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", – сказал Розенко в интервью "5 каналу".

"Ведь я просто всем напомню, повышение пенсионного возраста для женщин продолжается и сейчас, постепенно. И это является следствием той реформы, которую провели Янукович-Азаров в 2011 году. Как видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда, он по сравнению с 2011 годом существенно вырос – если тогда он составлял примерно 40 млрд гривен, то сегодня это более 140 млрд гривен. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", – пояснил Розенко.

По его словам, это показывает, что проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах.

"На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налогов в Пенсионный фонд, или не платят их в полном объеме. И надо всем нам понять, всем работающим, что мы платим свои налоги не абстрактному государству, которое неизвестно куда их там девает, мы платим налоги со своих зарплат своим родным и близким, которые сегодня находятся на пенсии. И когда ставится государству: "Почему у нас такие низкие пенсии?", единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому что не принято в полном объеме и честно платить налоги", – убежден вице-премьер.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста.

Кроме того, на сайте Минсоцполитики Украины появился анонс "шокирующей" пенсионной реформы. Вскоре публикация исчезла с сайта.