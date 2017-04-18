МВФ пригрозил отказать Греции в выделении денег

Лагард уверена, что Афины могут справиться и без помощи Фонда

Международный валютный фонд (МВФ) пригрозил отказаться от участия в дальнейшей финансовой помощи Греции, если ее долг не будет реструктурирован. Об этом заявила директор МВФ Кристин Лагард в интервью ведущим европейским газетам, пишет Dutsche Welle.

"Если долговое бремя Греции окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, фонд откажется от участия в этой программе", – заявила Лагард.

По словам Лагард, МВФ убежден в необходимости "определенной реструктуризации греческого долга", а также в том, что Греция должна твердо встать на путь реформ. Директор МВФ констатировала успехи Греции в сфере реформ, но подчеркнула, что для участия фонда в финансовой помощи этой стране Афинам следует выполнить и другое условие – реструктурировать долг.

Вместе с тем Лагард выразила мнение, что участие МВФ в программе финансовой помощи Греции не настолько важно, поскольку эта страна получает поддержку по каналам Европейского стабилизационного механизма (ESM), который "весьма крепок в финансовом отношении".

Напомним, Греция нуждается в новом транше из международного пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро, чтобы выплатить долги в июле. Переговоры о выделении этого транша, однако, продолжаются, поскольку МВФ еще не определился в вопросе об участии в этой программе.