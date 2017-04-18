МВФ пригрозил отказать Греции в выделении денег

Сегодня, 13:30

Лагард уверена, что Афины могут справиться и без помощи Фонда

Кристин Лагард. Фото: facebook.com/christinelagarde
Кристин Лагард. Фото: facebook.com/christinelagarde

Международный валютный фонд (МВФ) пригрозил отказаться от участия в дальнейшей финансовой помощи Греции, если ее долг не будет реструктурирован. Об этом заявила директор МВФ Кристин Лагард в интервью ведущим европейским газетам, пишет Dutsche Welle.

"Если долговое бремя Греции окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, фонд откажется от участия в этой программе", – заявила Лагард.

По словам Лагард, МВФ убежден в необходимости "определенной реструктуризации греческого долга", а также в том, что Греция должна твердо встать на путь реформ. Директор МВФ констатировала успехи Греции в сфере реформ, но подчеркнула, что для участия фонда в финансовой помощи этой стране Афинам следует выполнить и другое условие – реструктурировать долг.

Вместе с тем Лагард выразила мнение, что участие МВФ в программе финансовой помощи Греции не настолько важно, поскольку эта страна получает поддержку по каналам Европейского стабилизационного механизма (ESM), который "весьма крепок в финансовом отношении".

Напомним, Греция нуждается в новом транше из международного пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро, чтобы выплатить долги в июле. Переговоры о выделении этого транша, однако, продолжаются, поскольку МВФ еще не определился в вопросе об участии в этой программе.
Греция, мвф, долги, Кристин Лагард, лагард

Вы сейчас просматриваете новость "МВФ пригрозил отказать Греции в выделении денег". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Украине советуют поработать с пенсионной системой. Фото: AFP

В Украине рано вводить накопительную пенсионную систему - МВФ

Сегодня, 11:48

Сначала нужно исправить уже имеющиеся проблемы, считают в Фонде

Мир

МВФ выдал деньги Грузии. Фото: архив

Грузия получила миллионы долларов от МВФ

13 Апреля, 11:05

Программа сотрудничества страны с Фондом предполагает амбиционзные структурные реформы

Реформы

Кабмин обязал министерства ежемесячно отчитываться по реформам, которые требует МВФ. Фото: AFP

Кабмин утвердил план мер в рамках соглашения с МВФ

12 Апреля, 18:39

Правительство обязало все министерства ежемесячно отчитываться о прогрессе в выполнении плана мер

Реформы

Александр Данилюк. Фото: Facebook

Минфин до конца недели согласует с МВФ проект пенсионной реформы в Украине

12 Апреля, 14:57

Проведение пенсионной реформы является одним из требований Международного валютного фонда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования