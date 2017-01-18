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Набсовет "Привата" возглавил легендарный банкир – Минфин http://www.segodnya.ua/img/article/7892/49_main.1484723017.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/49_tn.1484723017.jpg Экономика Энгин Акчакоча стал председателем наблюдательного совета, большинство в котором составляют иностранцы

Набсовет "Привата" возглавил легендарный банкир – Минфин

Сегодня, 09:02

Энгин Акчакоча стал председателем наблюдательного совета, большинство в котором составляют иностранцы

ПриватБанк уже почти месяц пробыл государственным. Фото: AFP
ПриватБанк уже почти месяц пробыл государственным. Фото: AFP

Новый наблюдательный совет ПриватБанка возглавил легендарный банкир Энгин Акчакоча, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Вчера состоялась первая встреча нового наблюдательного совета ПриватБанка и избран его голова. ... Если бы такой наблюдательный совет был в "Привате" до национализации, многие проблемы просто не возникли бы. Ранее из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы "Приват", которым выдавались кредиты. Конечно, когда в наблюдательном совете нет независимых членов и он состоит из акционеров банка, он действует в интересах собственников, а не вкладчиков ", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.

"Новый наблюдательный совет государственного "Привата" сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций", – добавил Данилюк и заверил, что этот набсовет действительно независим. 

Министр финансов отметил, что, по его мнению, Энгин Акчакоча справится с новыми обязанностями. "Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране", – подытожил Данилюк.

Как известно, один из известнейших финансистов Турции Энгин Акчакоча во время финансового кризиса 2001 года возглавлял и был главным исполнительным директором Агентства по банковскому регулированию и надзору, а также Фонда страхования и сохранения сберегательных вкладов.
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