Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует производство по ПриватБанку о злоупотреблении средствами рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Бюро расследует злоупотребления при использовании средств, выделенных банкам на рефинансирование. Это производство начато раньше, до национализации ПриватБанка", – отметил директор НАБУ Артем Сытник в интервью изданию Realist.

Также Сытник прокомментировал тезис о том, что "дыра" "Привата" на апрель 2015 составила 97% корпоративного портфеля и роль в этом руководства НБУ.

"Если подобные действия происходят с ведома руководства НБУ, то у них может быть элемент коррупции. Но я хотел бы подчеркнуть, что предметом расследований Бюро является не оценка действий топ-менеджмента банков, а установление факта возможного участия или неучастия руководства или представителей НБУ в процессах, следствием которых стало причинение вреда интересам государства. Озвученную цифру я не готов комментировать", – заявил Сытник.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тысяч гривен за нарушение закона о защите экономической конкуренции.

Напомним, на прошлой недели 100% акций ПриватБанка перешли в собственность государства. Национализация прошла за 72 часа.

В новый набсовет "Привата" вошли инострацы с мировым опытом - управлять крупнейшим в Украине банком будут пять международных экспертов и два государственных чиновника. Государство в набсовете банка будут представлять два человека – уполномоченный "Нафтогаза" Сергей Алексеенко и первый замминистра финансов Оксана Маркарова.



