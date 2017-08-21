НБУ готовит европейские валютные правила: что изменится для украинцев

СКВ можно будет торговать без лицензий и вкладывать за рубежом

Украинцы вскоре смогут осуществлять операции с валютой по международным правилам, то есть без разрешения регулятора на те или иные операции. Это произойдет, если Рада примет предложенный Нацбанком законопроект "О валюте", который отменяет практически все ограничения, действующие более 20 лет. В НБУ надеются, что депутаты рассмотрят его на ближайшей сессии, а начнет он действовать в 2018 году, спустя полгода, предусмотренного на переходный период.

Эксперты говорят, что это положительный шаг, но отмечают: помимо закона, нужно принять ряд подзаконных актов. А также — что закон предусматривает право НБУ в любой момент вернуть ограничения на операции юрлиц и физлиц с валютой.

ЧТО ПРЕДЛОЖЕНО. Главные положения будущего закона таковы: Нацбанк разрешает банкирам и физлицам любые действия с валютой, не запрещенные законом. Сейчас наоборот: запрещено все, на что не получено разрешение регулятора. О проведении любой операции с валютой надо будет просто сообщить в НБУ. Сейчас: сперва нужно разрешение Нацбанка, допустим, импортерам — на покупку валюты для завоза товаров из-за рубежа.

Также можно будет инвестировать валюту за рубеж, например, покупать ценные бумаги иностранных бизнес-структур без лицензии. На сегодня эта норма уже действует благодаря постановлению Нацбанка, но разрешение регулятора пока нужно.

Нерезиденты (иностранцы) и резиденты (граждане Украины) получат равные права при проведении любых валютных операций. Регулятор лишь оставил за собой право вводить и продлевать любые ограничения на операции с валютой, но после консультаций с Советом финстабильности.

Напомним, Совет финстабильности создан Указом президента в марте 2015 г. В него входит руководство НБУ, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам, Нацфинуслуг, Фонда гарантирования возврата вкладов физлиц. Решения Совета носят рекомендательный характер для Нацбанка.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ. Как только закон вступит в силу, банки получат право на любые операции с валютой. Возможно, возобновится выдача кредитов в СКВ. Останется только два вида лицензий — обычная банковская лицензия на ведение банковской деятельности и валютная лицензия для небанковских финучреждений (например, пунктов обмена валют, не принадлежащих банкам). Сейчас по-прежнему нужна лицензия для инвестиций за границу.

Также автоматически будет отменена статья закона "О внешнеэкономической деятельности", предусматривающая штрафы за валютные операции без лицензий. Причем лицензия сейчас требуется на каждую отдельную операцию. Это позволит не только банкам, но и физлицам инвестировать за рубежом в акции иностранных бизнес-структур.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ. Сохранится запрет на расчеты в инвалюте, так как в проекте закона прямо сказано: "Гривня является единственным законным средством платежа на территории Украины". Останутся ограничения на наличные расчеты на сумму свыше 50 тыс. грн. То есть уплатить за крупную покупку (квартира, автомобиль, участок земли) валютным кэшем не получится — только гривней и через банк. А вот интернет-торговля должна стать более прозрачной, так как импортерам не нужен будет черный рынок, куда они вынужденно идут за валютой из-за запретов Нацбанка.

Финалитики не прогнозируют, что принятие нового закона повлияет на курс гривни, так как документ НБУ лишь объединит два декрета Кабмина 20-летней давности в один закон, предоставив Нацбанку право оперативно реагировать на изменение ситуации на валютном рынке.

Эксперты: закон ударит по черному рынку, в тени останется криминал

Эксперты осторожно оценивают предложения НБУ. Старший аналитик финкомпании "Альпари" Вадим Йосуб говорит, что они соответствуют пожеланиям финансистов, но не стоит ожидать "мгновенной свободы": "Принятие закона нанесет удар по черному рынку. Если валюту купить сложно, то все, у кого она есть, будут продавать не более того, что необходимо в рамках обязательной продажи. И наоборот. В тени останутся лишь операции, связанные с криминалом, — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов".

А вот Александр Охрименко опасается, что подзаконные акты Нацбанка не дадут закону нормально работать: "Закон прописан рамочно. Не будет лицензий — появятся разрешения, не факт, что их удастся легко получить. Кроме того, Нацбанк оставил за собой право в любой момент, причем без согласования с Кабмином, вводить любые ограничения на валютном рынке. Это не способствует улучшению инвестклимата".