Нацсовет реформ предложил поправки к пенсионной реформе Кабмина

Национальный совет реформ поддержал правительственный закон пенсионной реформы, но предложил свои поправки. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает "112 Украина".

"Высказываются разные мысли, разные мнения. Но в конце концов Национальный совет реформ поддержал правительственный законопроект пенсионной реформы. При этом были сделаны некоторые предложения, которые будут рассмотрены на заседании правительства. В случае их принятия, законопроект в новом виде в окончательной редакции поступит в Верховную Раду", – сказал Рева.

Он также уточнил, что предложения Нацсовета не меняют его суть законопроекта.

"Хочу сослаться на премьер-министра: он сегодня говорил, что на протяжение дня-двух эти правки будут приняты и законопроект передадут в Верховную Раду Украины. Базовые позиции закона остаются неизменными. Все предлагаемые изменения носят характер уточнения отдельных позиций законопроекта, но сути они не касаются – они не изменят базовых принципов законопроекта", – отметил Рева.

Он считает, что через день-два законопроект передадут в Верховную Раду.

"Он будет зарегистрирован в Верховной Раде, поступит на рассмотрение в комитеты, начиная с комитета социальной политики, будет рассмотрен на комитете – и потом с выводами комитетов будет передан в сессионный зал и будет рассматриваться депутатами в соответствии с процедурой и регламентом Верховной Рады Украины.

Министр полагает, что законопроект могут принять до парламентских каникул.

Напомним, пенсионная реформа не повышает пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу: для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на соцпомощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

В рамках пенсионной реформы также планируется с 1 октября этого года провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.