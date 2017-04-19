Надежда на гастарбайтеров: как Украина будет гасить огромные внешние долги

На 1 января 2017 года валовой внешний долг Украины достиг головокружительного уровня 113 млрд долларов. Около 38% в нем — это государственный внешний долг, 7% — внешние долги банков, и остальная сумма — внешние долги украинского бизнеса перед нерезидентами. Но погашать весь этот долг нужно не сразу – выплата долга растянута на долгие годы, пишет UBR.

Интересный факт: десять лет назад сумма валовых внешних долгов Украины была всего 54 млрд долларов. За это время успели набрать новых долгов. Но много погасили старых.

За 2017 год Украине нужно выплатить по внешним долгам 47 млрд долларов. На первый взгляд громадная сумма, но если разобраться в деталях, то не все так критично.

Около 37 млрд долларов долгов — это внешние долги, которые должны погасить украинские юридические лица. При этом большую часть суммы составляют товарные кредиты, которые получили украинские компании от нерезидентов и кредиты от своих зарубежных партнеров и учредителей. Очень часто эти внешние долги не погашаются, а просто переоформляются на новый срок, это уменьшает нагрузку на валютный рынок Украины.

Около 5 млрд долларов должны погасить украинские банки в 2017 году. Большая часть этих денег — кредиты украинским банкам "дочкам" от их зарубежных "матерей". Такие внешние долги очень часто переоформляются на новый срок, и можно не переживать о том, где брать валюту на погашение.

Но есть еще государственные долги Украины, тут не все так просто, хотя тоже есть выход.

В текущем году правительству нужно будет погасить внешних долгов всего на 1,4 млрд долларов, из которых 1,3 млрд долларов — это кредиты МВФ. Поэтому, когда говорят, что Украина в этом году может обойтись без кредитов Международного валютного фонда, это не преувеличение. Действительно, 2017 год довольно легкий год для правительства. Даже с учетом всех процентов по внешним долгам, а также по разного рода обязательным платежам правительства Украины по внешним обязательствам, за 2017 год нужно будет отдать только 3,4 млрд долларов.

Это мало. Были годы, когда правительству нужно было погашать значительно больше — 6-8 млрд долларов без учета процентов. Поэтому в Меморандуме МВФ записано, что миллиард, который Фонд дал Украине, пойдет на погашение старого кредита МВФ. А вот если в будущем Международный валютный фонд будет предоставлять кредиты, то эти деньги уже пойдут на увеличение золотовалютных резервов.

Что касается последующих периодов, то в Меморандуме указано, что Украина будет больше погашать долгов, чем получать новых кредитов от МВФ. Уже в 2018 году нужно будет отдать старых займов Фонду на 4 млрд долларов, а еще нужно будет платить Мировому банку и по еврооблигациям.

Тогда действительно нужно будет больше денег. По расчетам МВФ, Национальный банк в течение ближайших лет должен не только скупить достаточно валюты на межбанковском валютном рынке для погашения внешних правительственных долгов, но и для увеличения резервов до уровня 30 млрд долларов уже в 2018 году.

Даже при самом оптимистическом прогнозе Международного валютного фонда внешняя торговля Украины будет всегда отрицательная и для ее финансирования нужно будет как минимум 3-6 млрд долларов ежегодно. Что же касается зарубежных инвестиций, то МВФ надеется, что в 2017 году в Украину поступит 1,7 млрд долларов, а в 2018 году — 2,5 млрд долларов. Этого мало, чтобы погасить все внешние правительственные долги.

Поэтому вся надежда на деньги от украинских гастарбайтеров. По замыслу МВФ как раз частные валютные переводы, которые украинцы перечисляют из-за рубежа, должны перекрыть дефицит внешней торговли и помочь рассчитаться по кредитам Фонда.

В том году в Украину поступило 7 млрд долларов частных валютных переводов от украинских гастарбайтеров. Около 4 млрд долларов из них украинцы обменяли в банках на гривню. После чего 2,8 млрд долларов НБУ выкупил на межбанке в резервы.

Желательно, чтобы от гастарбайтеров поступало не менее 10 млрд долларов в год. В идеале нужно, чтобы эта валюта обменивалась на гривню через банки.