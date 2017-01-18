"Нафтогаз" наотрез отказался платить по счету "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил получение от ПАО "Газпром" счета на 5,3 млрд долларов за газ, который не заказывал и не получал в 2016 году. Украинская компания не намерена оплачивать этот счет до решения Стокгольмского арбитража.

"В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери-или-плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должне ли применяться положение контракта "бери-или-плати", – отметили в "Нафтогазе".

В компании также сообщили, что на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у "Газпрома" на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.

"Газпром" отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований "Газпрома", – счиатют в НАК.

Как сообщалось, "Газпром" 17 января 2017 года уведомил, что компания выставила "Нафтогазу" за 2016 год счет на сумму 5,3 млрд долларов за невыборку газа во II-IV кварталах, согласно условию "бери-или-плати". В первом квартале 2016 года условие "бери-или-плати" не применялось для "Нафтогаза Украины" в соответствии с трехсторонним "зимним пакетом".

Напомним, Украина не согласна с требованием "бери-или-плати", прописанном в контракте от 2009 года, и оспаривает этот пункт в Стокгольмском арбитраже. Более того, "Нафтогаз" больше года назад отказался от закупок газа у "Газпрома" – газ с территории РФ Украина не покупает с 25 ноября 2015 года.

Окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года, на транзит – в конце января 2017 года. "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Каждый из участников процесса сможет опротестовать решение суда.