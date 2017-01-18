"Нафтогаз" наотрез отказался платить по счету "Газпрома"
Украинская компания решила дождаться решения Стокгольмского арбитража
НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил получение от ПАО "Газпром" счета на 5,3 млрд долларов за газ, который не заказывал и не получал в 2016 году. Украинская компания не намерена оплачивать этот счет до решения Стокгольмского арбитража.
"В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери-или-плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должне ли применяться положение контракта "бери-или-плати", – отметили в "Нафтогазе".
В компании также сообщили, что на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у "Газпрома" на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.
"Газпром" отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований "Газпрома", – счиатют в НАК.
Как сообщалось, "Газпром" 17 января 2017 года уведомил, что компания выставила "Нафтогазу" за 2016 год счет на сумму 5,3 млрд долларов за невыборку газа во II-IV кварталах, согласно условию "бери-или-плати". В первом квартале 2016 года условие "бери-или-плати" не применялось для "Нафтогаза Украины" в соответствии с трехсторонним "зимним пакетом".
Напомним, Украина не согласна с требованием "бери-или-плати", прописанном в контракте от 2009 года, и оспаривает этот пункт в Стокгольмском арбитраже. Более того, "Нафтогаз" больше года назад отказался от закупок газа у "Газпрома" – газ с территории РФ Украина не покупает с 25 ноября 2015 года.
Окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года, на транзит – в конце января 2017 года. "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Каждый из участников процесса сможет опротестовать решение суда.
Вы сейчас просматриваете новость ""Нафтогаз" наотрез отказался платить по счету "Газпрома"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии