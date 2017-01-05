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"Нафтогаз" заплатит в госбюджет 60 миллиардов гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7856/63_main.1483573912.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/63_tn.1483573912.jpg Экономика "Нафтогаз" и после отделения газотранспортного бизнеса в отдельную структуру планирует быть прибыльной компанией,

"Нафтогаз" заплатит в госбюджет 60 миллиардов гривен

Сегодня, 01:51

"Нафтогаз" и после отделения газотранспортного бизнеса в отдельную структуру планирует быть прибыльной компанией,

фото naftogaz.com
фото naftogaz.com

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам деятельности в 2016 г. заплатит в государственный бюджет страны около 60 млрд грн налогов, сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Наш план стратегический в том, чтобы "Нафтогаз" больше никогда не получал поддержку из бюджета, а наоборот платил в бюджет те суммы налогов, которые должна платить большая нефтегазовая компания. В этом году – это, к примеру, 60 млрд грн", – сказал он в эфире "5 канала" в среду вечером.

По его словам, "Нафтогаз" и после отделения газотранспортного бизнеса в отдельную структуру планирует быть прибыльной компанией, не получая дотации из госбюджета, как это было в последние годы.

"За счет того, что все цены с апреля 2017 года должны стать нерегулируемыми, то есть "Нафтогаз" будет работать в полностью открытом рынке, мы ожидаем, что сможем зарабатывать прибыль, которая, возможно, не будет такой большой, как прибыль от транзита газа, но все равно он (НАК – ИФ) будет прибыльным бизнесом", – добавил А.Коболев.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2016 г. увеличил чистую прибыль в 109 раз (на 25 млрд 287,114 млн грн) – до 25 млрд 520,784 млн грн.

В финансовый результат за девять месяцев 2015 г. включено 8 млрд грн доходов от доли в прибыли дочерних и ассоциированных компаний согласно их отдельной финансовой отчетности. Начиная с 2016 г. "Нафтогаз" отображает такие доходы только в годовой финансовой отчетности. Таким образом, если брать НАК, как отдельное юридическое лицо, за девять месяцев прошлого года компания получила чистый убыток в размере 7,8 млрд грн против 25,5 млрд грн чистой прибыли за январь-сентябрь этого года.

Чистая прибыль компании сформирована за счет прибыли от транзита газа (19,8 млрд грн, 78% от общей прибыли), оптовой торговли газом (4,7 млрд грн, 18%) и других доходов (около 1 млрд грн, 4%).

По итогам отчетного периода чистый доход НАК от реализации продукции вырос на 28,9% (на 21 млрд 445,056 млн) – до 95 млрд 574,303 млн, валовая прибыль – в 2,5 раза (на 20 млрд 15,545 млн грн), до 33 млрд 694,924 млн грн.

Утвержденный Кабинетом министров финансовый план "Нафтогаза" на 2016г. предусматривает рост чистого дохода компании в 2016 г. на 35,6% – до 152,95 млрд грн, валовой прибыли в 3,3 раза – до 41,23 млрд грн и EBITDA в 5,3 раза – до 36,82 млрд грн.

Предполагается, что "Нафтогаз" завершил 2016 г. с чистой прибылью 21,13 млрд грн после чистого убытка 25,1 млрд грн в прошлом году.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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