Наличке бой: почему карты вытесняют купюры и чего ждать украинцам

Украинцы уже пользуются банковской картой не менее пяти раз в месяц, причем количество операций по картам растет. Ведь даже проезд в метро можно оплатить бесконтактной картой – а таких на руках народа уже более миллиона

Представьте свою жизнь без банковской карты: каково это постоять в очереди, чтобы заплатить за коммуналку, или получить зарплату в бухгалтерии. Без карты невозможно сделать покупку в интернете, а чтобы отправить родственникам деньги, придется идти на почту, оформлять перевод и ждать несколько дней.

Пользованием банковскими картами стало неотъемлемой частью жизни современного украинца. При этом количество онлайн-платежей растет с каждым годом и уже через несколько десятков лет карты полностью вытеснят наличку, уверены эксперты.

Сайт "Сегодня" выяснил, как украинцы пользуются банковскими картами и почему безналичные расчеты вытесняют бумажные.

Почему безналичные расчеты вытесняют купюры

В Европейском Союзе уровень расчета картами достиг 90%. К примеру, в странах Скандинавии даже бутылку молока в супермаркете оплачивают карточкой. В Норвегии несколько лет назад начали масштабную кампанию против налички, а Дания планирует закрыть последний монетарный двор к концу этого года.

Есть несколько причин, по которым развитые страны отказываются от купюр. Во-первых, как показала практика, это позволяет сократить количество ограблений, во-вторых – оставить без средств к существованию нелегальный бизнес.

Главное преимущество безналичных расчетов для украинцев – безопасность. По данным Украинской межбанковской ассоциации, только 1,2% владельцев карт в Украине столкнулись с мошенничеством. Это один из самых низких показателей в мире. Кроме того, снятие денег с карты можно легко отследить. Риск лишиться налички в разы выше.

"Завладеть деньгами на карте – намного сложнее. Нужно знать пароль, кодовое слово. Даже если карту украли – рассчитаться ею будет сложно. Ведь каждую операцию, например в интернете, банк подтверждает специальным кодом, который приходит на телефон владельца карты. А самое главное, карту можно в любой момент заблокировать", – поясняет председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

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Еще одно преимущество онлайн-платежей – оперативность. С любой карты можно отправить деньги в любую точку Украины – средства придут за считанные минуты.

Меньше всего картами пользуются пенсионеры

Количество оплаченных картами покупок в прошлом году увеличилось на 42%, подсчитали в Украинском процессинговом центре. Тенденцию к росту доли безналичных платежей на рынке уже несколько лет отмечают и в Национальном банке. "Только в третьем квартале 2016-го украинцы совершили 459 миллионов безналичиных операций с использованием платежных карт на общую сумму 149,5 миллиардов гривен, это на 16,56 миллиарда больше, чем во втором квартале прошлого года", – отмечает регулятор.

По данным одного из крупнейших в Украине банков ПУМБ, практически каждый, кто имеет карту, рассчитывается ею не менее пяти раз в месяц. Чаще всего украинцы покупают товары в магазинах, совершают оплату через интернет, переводят деньги.

Растет и количество предприятий, которые предоставляют возможность рассчитываться за свои товары и услуги картами. По данным НБУ, за первые девять месяцев 2016-го количество таких предприятий выросло на 6% – до 139 тысяч. Оплачивая товар картой, можно не беспокоиться, что продавец неправильно даст сдачу. Кроме того, в некоторых супермаркетах есть отдельные кассы самообслуживания, где с картой можно самостоятельно оплатить продукты без очереди.

ПАТ "ПУМБ". Усі види банківських послуг. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Генеральна ліцензія НБУ № 8-2 від 12.02.2015 р.

Сейчас банковскую карту можно встретить в кошельке любого украинца. Правда, 90% владельцев карт, получив пенсию или зарплату, сразу же идут к банкомату за наличкой и снимают часть средств. При этом больше половины банковских карт украинцы открыли по инициативе работодателя, говорится в результатах исследования компании GfK.

Однако, и в этом вопросе прослеживается положительная тенденция. В 2014-м работодатели инициировали открытие 55,9% карт, а в прошлом году –52%. Вместе с этим растет количество украинцев, которые по собственной инициативе открывают банковскую карту. Еще два года назад таких было 38,8%, а в прошлом году – 40,1%. Снижается и количество "неактивных" владельцев карт (те, кто использует банковские карты только для снятия наличности). Если в 2014 году таких было 34,3%, в конце прошлого года – всего 27,4%.

"С помощью карт можно не только тратить, но и зарабатывать деньги. Например, человек получил зарплату. В интернете он может открыть депозит, который позволяет свободно распоряжаться деньгами. Положить на него часть средств. А когда понадобятся деньги – свободно перевести необходимую сумму обратно на зарплатную карту. При этом на остаток банк и дальше будет начислять проценты", – отмечают в банке ПУМБ.

*Данные исследования iVOX Ukraine

К слову, некоторыми сервисами без банковской карты воспользоваться невозможно. Например, оплатить приложение в GooglePlay, оформить подписку на иностранное онлайн-издание или получить доступ к платному телеканалу.

Cashless в Украине: что и как изменится уже через несколько лет

"Международные институции рекомендуют Украине увеличить объем безналичных платежей. Более того, иностранные партнеры настаивают, чтобы мы значительно быстрее сокращали объем наличных расчетов", – рассказывает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Рост объема безналичных расчетов позволит вывести экономику из тени. Чаще всего "серые" операции проводят наличкой, так как банковские переводы легко отслеживаются.

"Безналичные обороты чаще всего "белые". С них платятся налоги. Чем больше оборотов происходит через банки, тем больше у государства возможностей пополнять бюджет и тратить деньги на государственные услуги. Кроме того, безналичные расчеты позволяют отказаться от инкассации. Еще один побочный эффект – рост проникновения банковских услуг, повышения финансовой грамотности и продвижение Украины к современным стандартам", – уверена эксперт Центра экономических стратегий Мария Репко.

2017-й банкиры называют годом бесконтактных карт. Сейчас в Украине есть две технологии: MasterCard PayPass и Visa payWave. Без ввода PIN можно расплачиваться PayPass на сумму до 100 гривен, в том числе, оплатить проезд в метро в Киеве, а payWave – до 500 гривен. Если же, к примеру, товар стоит 600 гривен, после считывания карты нужно будет ввести PIN-код. По данным НБУ, на данный момент украинские банки выдали 1,2 миллиона таких карт.

Как говорится в отчете Национального банка, к 2020-му в Украине реализуют проект Сashless economy. Объем наличных денег планируют снизить до 9,5% к ВВП (в 2015 объем наличности составлял 15,6%). Банковские аналитики уверены: количество безналичных расчетов в Украине будет расти, а количество банкоматов – сокращаться.