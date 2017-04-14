"Налоги" на пенсии отменяют: как разбогатеют украинцы и сколько потеряет бюджет

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал отменить "налогообложения пенсий работающих украинцев" и повысить размер выплат уже с первого октября. Такие изменения, поясняют в Кабмине, будут возможны в результате проведения пенсионной реформы. Сайт "Сегодня" выяснил, как и когда изменятся пенсии украинцев.



Как изменится размер пенсии

"Наша реформа предусматривает, что с первого октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", – заявил Владимир Гройсман. Если "налог" действительно отменят, 650 тысяч украинцев получат пенсию за октябрь примерно на 17% выше. К примеру, если на данный момент работающий украинец получают пенсию в 2000 гривен, с первого октября ее повысят до 2352 гривен.

Дело в том, что согласно 47 статьи закона "Об общегосударственном пенсионном страховании", работающие украинцы имеют право только на 85% от заработанной пенсии. Остальное – остается государству. Если после взимания 15% работающему украинцу остается пенсия меньше 1870 гривен (150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных), выплачивать будут полную пенсию При этом эксперты отмечают, удерживание 15% от пенсии это не налогообложения, а неполная выплата.

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"Именно в налогообложении пенсий не учитывается, работает пенсионер или нет. Если человек работает и имеет пенсию выше 150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, ему выплачивают 85% от пенсии. Это не налогообложение, это неполная выплата", – поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Подоходный налог платят только украинцы с пенсиями выше 10 740 гривен. 18% взымается с части пенсии, которая превышает эту сумму. Как пояснили сайту "Сегодня" в пресс-службе правительства, Владимир Гройсман имел в виду отмену неполной выплаты.

"Это популистские вещи, каждая из которых стоит налогоплательщикам дополнительных средств. Видимо, потому что в бюджете Пенсионного фонда в результате перевыполнения появились дополнительные средства. Отмена налогообложение пенсий – да, это хорошо. И что? Когда премьер-министр говорит: отмена налогооблажения, ну хорошо, а зачем мы его вводили? Это как-то будет компенсировано, это согласовано с местными бюджетами? Плохого ничего тут нет. Я думаю, именно этими популистскими вещами Гройсман будет давить на Верховный Совет, чтобы они приняли этот законопроект. Важнее, что и реформой этот документ не является. Очень многие мои соэксперты воспринимают эти заявления как начало предвыборной кампании Владимира Гройсмана", – уверена эксперт Реанимационного пакета реформ, член Правления Пенсионного фонда Галина Третьякова.

"Именно этими популистскими вещами Гройсман будет давить на Верховный Совет, чтобы они приняли этот законопроект. Важнее, что и реформой этот документ не является. Очень многие мои соэксперты воспринимают эти заявления как начало предвыборной кампании Владимира Гройсмана", – уверена эксперт Реанимационного пакета реформ, член Правления Пенсионного фонда Галина Третьякова.

В октябре пенсии повысят

В рамках пенсионной реформы в правительстве планируют повысить пенсии девяти миллионам украинцев уже с первого октября. Так, больше, чем на 1000 гривен, разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Еще 3,5 миллионам украинцев пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

Отметим, на запрос "Сегодня" в Пенсионном фонде ответили: в бюджете на этот год "осовременивание" пенсий не предусмотрено. "Бюджет формируются на основе действующих законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных пенсий на данный момент нет", – пояснили в ведомстве. Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда.

В интервью одному из интернет-изданий вице-премьер Павел Розенко заявил: "повышение минимальной заработной платы после первого месяца дало дополнительное пополнение Пенсионного фонда на 18%, то есть мы на 18% собрали больше, чем было запланировано на январь 2017 года. Если мы сохраним эту динамику, если мы увидим, что бизнес понял, что надо легализоваться и платить налоги… безусловно, мы сразу примем решение о дополнительном увеличении пенсий или о проведении "осовременивания" пенсий".

Что еще изменится после введения пенсионной реформы

ЕСВ придется платить всем. Как рассказали "Сегодня" в Пенсионном фонде, на данный момент чиновники рассматривают возможность обязать платить налог в ПФ всех работающих украинцев без исключений. "В мире применяется обязательность оплаты страховых взносов для всего трудоспособного населения. Мы еще пока что изучаем этот и другие методы. Но есть методы, как добровольного привлечения, так и обязательной уплаты", – поясняет Николай Шамбир.

Пенсионерам запретят работать. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, коснется это не всех украинских пенсионеров, а только "богатых". Так, тысячи украинцев получают пенсии больше 10 тысяч гривен, а отдельные пенсионеры, например, судьи, на заслуженном отдыхе получают более 200 тысяч гривен. Пенсионерам с высокими пенсиями, предполагают в министерстве, могут запретить работать (тогда придется выбирать: или зарплата или пенсия).

Стаж сократят, и его можно будет купить. Согласно закону, в 2021-м на пенсию смогут претендовать украинцы с общим стажем не менее 30 лет, таких в стране лишь 8%. Страховой стаж будет снижен до 15 лет с первого января 2018 года, анонсировали в министерстве. При этом появится возможность купить себе 15 лет страхового стажа. По 704 гривни за каждый месяц. За 10 лет придется заплатить 84 480 гривен, а за 15 лет – 126 720 гривен.