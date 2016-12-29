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Налоговые нововведения: "спящие" предприятия обязали платить единый соцвзнос, многие закрываются http://www.segodnya.ua/img/article/7840/30_main.1482941121.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/30_tn.1482941121.jpg Экономика Раньше физлица-предприниматели могли сами решать, платить или не платить ЕСВ. В 2017-м обязаны будут платить все ФЛП

Налоговые нововведения: "спящие" предприятия обязали платить единый соцвзнос, многие закрываются

Сегодня, 08:10

Раньше физлица-предприниматели могли сами решать, платить или не платить ЕСВ. В 2017-м обязаны будут платить все ФЛП

В очередях на закрытие бизнеса стоят по 100—300 человек ежедневно. Фото vk.com/h_kharkov
В очередях на закрытие бизнеса стоят по 100—300 человек ежедневно. Фото vk.com/h_kharkov

Под конец года украинцы начали массово закрывать частные предприятия. В основном прекращают деятельность физлица-предприниматели, поскольку с 1 января 2017-го их коснутся новые налоговые изменения. Теперь, согласно закону, ФЛП обязаны будут платить единый соцвзнос, даже если не имеют дохода. Напомним, ранее физлица-предприниматели платили ЕСВ только при получении конкретного дохода или зарплаты, а если заработков не было, то в налоговую можно было подавать "пустые" отчеты, то есть с прочерками, и, соответственно, не платить никаких налогов. "Сегодня" разобралась, чем спровоцированы налоговые нововведения и как изменения отразятся на нашей экономике.

ПО-НОВОМУ. Как разъясняет экономист Иван Никитченко, налоговые изменения коснутся физлиц-предпринимателей, работающих на единой и общей системах налогообложения. "Размер единого соцвзноса — это 22% от минзарплаты. То есть с 1 января 2017-го размер ЕСВ составит 704 грн, так как минимальная зарплата увеличится до 3200 грн. Это значит, что предприниматели-единщики, находящиеся в 1-й группе, будут платить 0,5% от минстрахвзноса — 352 грн в месяц. В этой категории работают те, кто, к примеру, торгует вещами на рынке", — отмечает Никитченко. А вот физлица-единщики, которые работают во 2-й и 3-й группах, будут платить ЕСВ по 704 грн в месяц, уточняет экономист. Сюда относятся, к примеру, владельцы небольших магазинов и кафе. "Аналогичное ЕСВ в 704 грн будут ежемесячно платить и предприниматели-физлица, работающие на общей системе налогообложения. В частности, коммерсанты, торгующие алкоголем или сигаретами", — говорит Никитченко.

ПОСЛЕДСТВИЯ. Теперь под налогообложение ЕСВ попадут все так называемые спящие предприятия, говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. "Раньше физлица-предприниматели могли сами решать, платить или не платить ЕСВ. В 2017-м обязаны будут платить все ФЛП. И фактически это приведет к массовому закрытию предприятий, потому что мало кто из физлиц захочет платить ежегодно ЕСВ в размере 4—8 тыс. грн, не имея фактического дохода", — говорит Забловский. Слова экспертов подтверждают и очереди к госрегистраторам, например в Киеве, Житомире, Херсоне, Харькове. Где-то в очередях стоят по 50—80 человек, а где-то и 100—300 человек. "Ранее люди не спешили закрыть предприятия, поскольку этот процесс занимал полгода-год. Кроме того, не закрывали предприятия те, кто могли иметь за счет бизнеса не постоянный, а временный доход, например, продавая урожай фруктов или ремонтируя офисы. Есть риск, что такие предприниматели могут уйти в тень", — отмечает Забловский.

Однако глава Союза налоговых консультантов Украины Леонид Рубаненко считает, что бизнес, привыкший работать по-белому, найдет возможности для легализации доходов: "В Украине числится очень много "мертвых" ФЛП. И налоговые изменения позволят навести порядок в статистике, чтобы официально числился работающий бизнес. Это позволит контролировать, чтобы зарплаты выплачивались официально, а не в конвертах, а также увеличить доходы в госбюджет".
бизнес, налоги, предприниматели, упрощенцы, ЕСВ, флп

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Автор:

Коновалова Христина

Источник:

"Сегодня"

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