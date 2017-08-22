Названы самые прибыльные госпредприятия в Украине

Сегодня, 11:19

В Минэкономразвития уверены, что государство не может достойно конкурировать с частным бизнесом, а потому приватизация совершенно необходима

Максим Нефедов. Фото: архив
Максим Нефедов. Фото: архив

Госпредприятия Украины в 2016 году вышли на чистую прибыль в размере 26,4 млрд грн. Об этом заявил замминистра экономразвития Украины Максим Нефедов. 

"Результаты по 2016 году – чистая прибыль достигла 26,4 млрд грн. Это большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. По результатам 2015 года убытки достигали 53 млрд грн, поэтому на контрасте это довольно оптимистичный показатель", – сказал Нефедов.

При этом отметил, что показатель прибыли, по сравнению с балансовой стоимостью портфеля госпредприятий – это "не тот показатель, которым можно гордиться". По данным Нефедова, в 2016 году балансовая стоимость портфеля ТОП-100 государственных промышленных компаний составляла 1,4 трлн грн.

По словам замминистра, главными прибыльными активами государства на данный момент являются "Нафтогаз", порты Украины, "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и КБ "Южное". В сумме эти предприятия генерируют портфель прибыльности в сумме более 22 млрд грн и покрывают убытки других государственных предприятий, отметил Нефедов.

"Если посмотреть на эти предприятия, то что их объединяет – это, в первую очередь, то, что их деятельность в значительной степени происходит на регулируемых рынках с определенным образом ограниченной конкуренцией. Их деятельность носит более тарифную составляющую. Я думаю, что это большое достижение того, что "Нафтогаз" вышел в "плюс", и улучшились результаты деятельности других предприятий", – сказал Нефедов.

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Нефедов подчеркнул, что пример "Нафтогаза" демонстрирует,  сколько нужно усилий, чтобы вывести предприятие в "плюс".  У остальных из них (госпредприятий – Ред.), как мы видим, каких-то супрепозитивных изменений не происходит", – отметил Нефедов и добавил, что не ожидал увидеть КБ "Южное" среди наиболее прибыльных предприятий.

Чиновник отметил, что сейчас наблюдается улучшение ситуации в сфере закупок на этих предприятиях, их более экономная работа с инвестиционными программами, более эффективное использование средств. Но, по словам Нефедова, это только подчеркивает, что госпредприятия, которые работают на открытых рынках, проигрывают в конкуренции с частным сектором.

"Для нас это еще один признак того, курс, выбранный правительством на приватизацию большей части этих государственных предприятий, является не то что правильным, он является единственно возможным", – сказал Нефедов.

Напомним, Украина готовит законодательную базу к приватизации госпредприятия "Укрспирт" и рассчитывает на продажу Одесского припортового завода.
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Авторы:

Дарья Нинько, Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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