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НБУ купил облигации ПриватБанка на 1,4 млрд гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7887/15_main.1484577509.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/15_tn.1484577509.jpg Экономика  В целом сумма монетизации ОВГЗ для "Привата" уже составляет 27,2 млрд грн

НБУ купил облигации ПриватБанка на 1,4 млрд гривен

Сегодня, 16:37

 В целом сумма монетизации ОВГЗ для "Привата" уже составляет 27,2 млрд грн

Нацбанк и Минфин продолжают докапитализацию &quot;Привата&quot;. Фото пресс-службы НБУ
Нацбанк и Минфин продолжают докапитализацию "Привата". Фото пресс-службы НБУ

В рамках оздоровления ПриватБанка Национальный банк Украины (НБУ) продлил монетизациию облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных Министерством финансов для капитализации "Привата". Для этого 12 января Нацбанк купил ОВГЗ на сумму 1,4 млрд грн, передает пресс-служба НБУ.

Средства, которые ПриватБанк получил от продажи ОВГЗ Национальному банку, были направлены на формирование обязательных резервов, то есть фактически остаютсяя на корсчете банка в НБУ.

"Как ранее и предупреждал Национальный банк, сумма монетизации ОВГЗ для ПриватБанка незначительна, и средства от ее монетизации не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не будут иметь значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции", – отметили в НБУ.

Напомним, предыдущая монетизация ОВГЗ для "Привата" на сумму 25,8 млрд грн была проведена 28 декабря 2016 года. В целом сумма монетизации ОВГЗ для ПриватБанка сейчас составляет 27,2 млрд грн.
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Источник:

"Сегодня"

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