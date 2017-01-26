НБУ ухудшил прогноз по инфляции из-за роста "минималки"

В Нацбанке не захотели смягчать монетарную политику и понижать учетную ставку

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых, но пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,4%.

Как пояснили в НБУ, сохранение учетной ставки связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017 – 2018 годах.

В то же время, прогноз инфляции на 2017 год пересмотрен с 8% до 9,1%.

"Прежде всего – из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года. Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары и себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев", – пояснили в пресс-службе НБУ.

В то же время, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, ситуация с национализацией ПриватБанка не повлияла на инфляцию.

Увеличение потребительского спроса и себестоимости производства будет формировать дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: соответственно, базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов – до 7%, считают в НБУ.

Кроме того, инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта статистической базы. Она вернется к однозначному уровню лишь в IV квартале 2017 года, прогнозирует Нацбанк.

"В то же время Национальный банк пока не считает целесообразным применять инструменты монетарной политики для приведения прогноза инфляции до 8% (центрального значения целевого диапазона). Ведь это могло бы привести к необоснованной волатильности рыночных процентных ставок и инфляции в будущем, а также затормозить рост экономики, которая выходит из кризиса", – добавили в НБУ.

Прогноз инфляции 2018 год остается без изменений на уровне 6%.

Напомним, потребительская инфляция стремительно замедлилась в 2016 году до 12,4% (с 43,3% в 2015 году), что соответствовало прогнозам Национального банка. Таким образом, Национальный банк достиг цели по инфляции, определенную Стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы.