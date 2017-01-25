Панама отказалась расследовать "офшорный скандал"

Сегодня, 10:55

Финальное решение по делу примет Верховный суд страны

Mossack Fonseca отбивается в суде. Фото: AFP
Mossack Fonseca отбивается в суде. Фото: AFP

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом "панамском досье", раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.

Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

Напомним, в апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов.

На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование. Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.

Всего в "панамских документах" фигурировали 643 "украинских" офшора, однако не во всех записях были указаны фамилии, некоторые имена, наоборот, дублируются. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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