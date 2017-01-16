Переговоры Украины с МВФ идут непросто – Розенко
Стороны готовятся к подписанию обновленного меморандума
Украина серьезно приблизится к получению очередного транша от МВФ, как только согласует с кредиторами текст меморандума. Об этом аявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Обозреватель".
"Сейчас идет активный переговорный процесс и обсуждение. Как только будет согласован текст меморандума, то можно будет сразу говорить о том, что Украина очень серьезно приблизится к получению транша. На сегодняшний день Украина выполняла те вещи, которые были зафиксированы в предыдущих меморандумах", — сказал он.
По словам вице-премьера, переговорный процесс идет довольно непросто, потому как украинская сторона продолжает настаивать на своем видении ситуации.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. Кроме того, на сайте Минсоцполитики Украины появился анонс "шокирующей" пенсионной реформы. Вскоре публикация исчезла с сайта.
Розенко при этом заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста.
Вы сейчас просматриваете новость "Переговоры Украины с МВФ идут непросто – Розенко". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии