Переговоры Украины с МВФ идут непросто – Розенко

Украина серьезно приблизится к получению очередного транша от МВФ, как только согласует с кредиторами текст меморандума. Об этом аявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Обозреватель".

"Сейчас идет активный переговорный процесс и обсуждение. Как только будет согласован текст меморандума, то можно будет сразу говорить о том, что Украина очень серьезно приблизится к получению транша. На сегодняшний день Украина выполняла те вещи, которые были зафиксированы в предыдущих меморандумах", — сказал он.

По словам вице-премьера, переговорный процесс идет довольно непросто, потому как украинская сторона продолжает настаивать на своем видении ситуации.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. Кроме того, на сайте Минсоцполитики Украины появился анонс "шокирующей" пенсионной реформы. Вскоре публикация исчезла с сайта.

Розенко при этом заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста.