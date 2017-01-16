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Переговоры Украины с МВФ идут непросто – Розенко http://www.segodnya.ua/img/article/7887/9_main.1484576928.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/9_tn.1484576928.jpg Экономика Стороны готовятся к подписанию обновленного меморандума

Переговоры Украины с МВФ идут непросто – Розенко

Сегодня, 16:27

Стороны готовятся к подписанию обновленного меморандума

Украина ждет четвертого транша МВФ. Фото: AFP
Украина ждет четвертого транша МВФ. Фото: AFP

Украина серьезно приблизится к получению очередного транша от МВФ, как только согласует с кредиторами текст меморандума. Об этом аявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Обозреватель". 

"Сейчас идет активный переговорный процесс и обсуждение. Как только будет согласован текст меморандума, то можно будет сразу говорить о том, что Украина очень серьезно приблизится к получению транша. На сегодняшний день Украина выполняла те вещи, которые были зафиксированы в предыдущих меморандумах", — сказал он.

По словам вице-премьера, переговорный процесс идет довольно непросто, потому как украинская сторона продолжает настаивать на своем видении ситуации.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. Кроме того, на сайте Минсоцполитики Украины появился анонс "шокирующей" пенсионной реформы. Вскоре публикация исчезла с сайта.

Розенко при этом заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста.
Украина, переговоры, мвф, розенко, меморандум, минсоцполитики, Павел Розенко

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