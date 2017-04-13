Почему летом подорожает аренда квартир и как на рынок повлияет Евровидение: прогноз эксперта

На рынке аренды недвижимость дорожает примерно на уровень инфляции. При этом есть "высокий сезон" – после новогодних праздников и до конца мая – в этот период рынок "оживает" и квартиры дорожают, и "пик" – в конце лета. Когда в крупные города приезжают иногородние студенты, сезонные рабочие – спрос растет и ценники вместе с ними. Этим летом, считает риелтор Максим Бабуряк, квартиры могут подорожать на 20-30%.

"К Евровидению, скорее всего, подорожают квартиры посуточно и квартиры в центре города. Я не думаю, что из-за этого конкурса как-то изменится стоимость жилья на Троещине, например. Это временный фактор", – отмечает Максим Бабуряк.

За год цены на аренду квартир в столице выросли примерно на 20%. "Если брать 2016-й год, произошел рост приблизительно на 20%. Но точной статистики нет. Это не фондовый рынок, не все вносят данные в реестры. Нужно понимать, что на рынок влияет много факторов. Допустим, активнее стала экономика. Уже будет совсем другой спрос, или наоборот", – рассказывает представитель Ассоциации риелторов Украины Артур Пилипчук.

За тысячу гривен можно арендовать квартиру в Донецкой или Луганской областях. От 1500 до 2000 тысяч – в Сумах и Тернополе. Самая дорогая аренда в Киеве (почти 6000 гривен), Одессе (5257 гривен) и во Львове (больше 4000 гривен). Если в январе прошлого года однокомнатную квартиру в столице можно было снять в среднем за 5 453 гривен, то в декабре стоимость аренды увеличилась на 9% — до 5 985 гривен. Примерно так же — на 8% — подорожали "двушки" — с 7 908 до 8 гривен.

На рынке аренды недвижимости в столице можно найти варианты всего за три тысячи гривен в месяц. Правда, при этом придется жить в квартире без какого-либо ремонта, или же платить еще меньше, но при этом делать ремонт самостоятельно.

"Предлагаем самостоятельно сделать под себя минимальный бюджетный ремонт ( возможно также использование под офис) на следующих условиях аренды: оплата ( при условии косметического ремонта) первый год: 1000 гривен + коммуналка, второй год – 2000 гривен + коммуналка. Без проведения ремонта – 3000 гривен + комманулка", – говорится в объявлении. Квартира находится недалеко от станции метро Дорожичи.

За три тысячи гривен также можно найти гостинку на окраине города. "Сдам однокомнатную гостинку в хорошем состоянии для девушки или женщины. В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Рядом ТЦ "Квадрат". До метро Минская или Оболонь 10 минут проехать", -говорится в объявлении.