Почему летом подорожает аренда квартир и как на рынок повлияет Евровидение: прогноз эксперта

Сегодня, 05:36

Квартиры, уверен эксперты рынка недвижимости, могут подорожать летом на 20-30%

Как изменится стоимость аренды. Фото: архив
Как изменится стоимость аренды. Фото: архив

На рынке аренды недвижимость дорожает примерно на уровень инфляции. При этом есть "высокий сезон" – после новогодних праздников и до конца мая – в этот период рынок "оживает" и квартиры дорожают, и "пик" – в конце лета. Когда в крупные города приезжают иногородние студенты, сезонные рабочие – спрос растет и ценники вместе с ними. Этим летом, считает риелтор Максим Бабуряк, квартиры могут подорожать на 20-30%.

"К Евровидению, скорее всего, подорожают квартиры посуточно и квартиры в центре города. Я не думаю, что из-за этого конкурса как-то изменится стоимость жилья на Троещине, например. Это временный фактор", – отмечает Максим Бабуряк.

За год цены на аренду квартир в столице выросли примерно на 20%. "Если брать 2016-й год, произошел рост приблизительно на 20%. Но точной статистики нет. Это не фондовый рынок, не все вносят данные в реестры. Нужно понимать, что на рынок влияет много факторов. Допустим, активнее стала экономика. Уже будет совсем другой спрос, или наоборот", – рассказывает представитель Ассоциации риелторов Украины Артур Пилипчук.

За тысячу гривен можно арендовать квартиру в Донецкой или Луганской областях. От 1500 до 2000 тысяч – в Сумах и Тернополе. Самая дорогая аренда в Киеве (почти 6000 гривен), Одессе (5257 гривен) и во Львове (больше 4000 гривен). Если в январе прошлого года однокомнатную квартиру в столице можно было снять в среднем за 5 453 гривен, то в декабре стоимость аренды увеличилась на 9% — до 5 985 гривен. Примерно так же — на 8% — подорожали "двушки" — с 7 908 до 8 гривен.

На рынке аренды недвижимости в столице можно найти варианты всего за три тысячи гривен в месяц. Правда, при этом придется жить в квартире без какого-либо ремонта, или же платить еще меньше, но при этом делать ремонт самостоятельно.

"Предлагаем самостоятельно сделать под себя минимальный бюджетный ремонт ( возможно также использование под офис) на следующих условиях аренды: оплата ( при условии косметического ремонта) первый год: 1000 гривен + коммуналка, второй год – 2000 гривен + коммуналка. Без проведения ремонта – 3000 гривен + комманулка", – говорится в объявлении. Квартира находится недалеко от станции метро Дорожичи.

За три тысячи гривен также можно найти гостинку на окраине города. "Сдам однокомнатную гостинку в хорошем состоянии для девушки или женщины. В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Рядом ТЦ "Квадрат". До метро Минская или Оболонь 10 минут проехать", -говорится в объявлении.
недвижимость, рынок, коммуналка, использование, станции метро

Вы сейчас просматриваете новость "Почему летом подорожает аренда квартир и как на рынок повлияет Евровидение: прогноз эксперта ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джордж Майкл. Фото: AFP

Семья Джорджа Майкла хочет выставить его бойфренда на улицу

11 Апреля, 19:00

Фаваз живет в лондонском доме своего умершего бойфренда 

Недвижимость

Правила уплаты налога на недвижимость изменятся. Фото: Pixabay

Налог на недвижимость в Украине придется платить по-новому

7 Апреля, 08:23

Правила для физических лиц обновятся с 2018 года, а бизнесу придется осваиваться "по ходу"

Бизнес

Новострои дорожают

В Киеве дорожают новые квартиры

3 Апреля, 13:08

Стоимость жилья на "вторичке" тем временем снижается

Власть

Владимир Кистион. Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер Кистион в е-декларации показал богатства жены

3 Апреля, 09:19

Сам чиновник снимает квартиру в Киеве, а его супруга владеет тысячами "квадратов" земли

Одесса

Мэр Одессы Труханов. Фото: Трасса Е-95

Декларация мэра Одессы: часы, акции и недвижимость

1 Апреля, 17:04

В 2016 году Труханов получил 65 004 гривны доходов, из которых 64 807 гривен - зарплата

Недвижимость

Стабильность. В последние месяцы не наблюдается ни резких изменений в ценах, ни скачков или провалов покупательской активности

Высокий сезон для недвижимости: на цену давят "коммуналка", налоги и рост минимальной зарплаты

30 Марта, 06:50

Эксперты рассказали почему предложение растет, спрос снижается, а рынку недвижемости все хуже

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования