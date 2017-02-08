Почему "молодые" пенсионеры в Украине получают больше

Размер пенсии зависит не только от зарплата и стажа, но и от года выхода на пенсию

В Украине в 2008-м коэффициент стажа (показатель, который учитывают при расчете пенсий) увеличили с 1 до 1,35 – старые пенсии не пересчитали, а новые стали назначать с учетом обновленного показателя. В результате те, кто вышел на пенсию позже, оказались в более выгодном положении. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, почему "молодые" пенсионеры получают больше.

Пенсия в Украине рассчитывается по формуле:

П = Зп * Кс

П – размер пенсии,

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсии умноженная на коэффициент зарплаты и страховой стаж).

Кс – коэффициент стажа (зависит от стажа)

Коэффициент зарплаты – соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер. От этого коэффициента непосредственно зависит размер пенсии. Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент будет равен 2, если на 35% – 1,35.

Кроме того, до 2012-го пенсии увеличивали на 20% от роста средней зарплаты по стране – уже несколько лет эта норма закона не действует. В результате, по данным Министерства социальной политики, более 7 миллионов украинцев имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума. Как поясняет эксперт организации "Актуарно-пенсионный консультант" Александр Ткач, чиновники посчитали, что для "актуализации" пенсий будет достаточно индексировать весь размер пенсии на размер инфляции (ранее индексировали только ту часть, которая находится в пределах прожиточного минимума).

"С 2012 года осовременивания пенсий прекратилось. Это значит, что тем, кто вышел на пенсию до 2012-го года фактически выплаты заморозили. И люди, имея немалый стаж работы и хороший заработок в свое время, получают сейчас не пересчитанные пенсии", – прокомментировал ситуацию министр соцполитики Андрей Рева.