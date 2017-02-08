Почему "молодые" пенсионеры в Украине получают больше

Сегодня, 07:42

Размер пенсии зависит не только от зарплата и стажа, но и от года выхода на пенсию 

Почему &quot;новые&quot; пенсии оказались выше &quot;старых&quot;. Фото: архив
Почему "новые" пенсии оказались выше "старых". Фото: архив

В Украине в 2008-м коэффициент стажа (показатель, который учитывают при расчете пенсий) увеличили с 1 до 1,35 – старые пенсии не пересчитали, а новые стали назначать с учетом обновленного показателя. В результате те, кто вышел на пенсию позже, оказались в более выгодном положении. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, почему "молодые" пенсионеры получают больше.

Пенсия в Украине рассчитывается по формуле:

П = Зп * Кс

П – размер пенсии,
Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсии умноженная на коэффициент зарплаты и страховой стаж).
Кс – коэффициент стажа (зависит от стажа)

Коэффициент зарплаты – соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер. От этого коэффициента непосредственно зависит размер пенсии. Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент будет равен 2, если на 35% – 1,35.

Кроме того, до 2012-го пенсии увеличивали на 20% от роста средней зарплаты по стране – уже несколько лет эта норма закона не действует. В результате, по данным Министерства социальной политики, более 7 миллионов украинцев имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума. Как поясняет эксперт организации "Актуарно-пенсионный консультант" Александр Ткач, чиновники посчитали, что для "актуализации" пенсий будет достаточно индексировать весь размер пенсии на размер инфляции (ранее индексировали только ту часть, которая находится в пределах прожиточного минимума).

"С 2012 года осовременивания пенсий прекратилось. Это значит, что тем, кто вышел на пенсию до 2012-го года фактически выплаты заморозили. И люди, имея немалый стаж работы и хороший заработок в свое время, получают сейчас не пересчитанные пенсии", – прокомментировал ситуацию министр соцполитики Андрей Рева.
пенсии, чиновники, зарплата, пенсионеры, страховой стаж

Вы сейчас просматриваете новость "Почему "молодые" пенсионеры в Украине получают больше ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Сколько в Украине будет пенсионеров Фото: архив

К чему приведет старение населения Украины: эксперт рассказала, что ждет пенсионную систему

3 Февраля, 05:43

Соотношение плательщиков социального взноса и пенсионеров может достичь 10 к 15 

Экономика

Зачем в Украине повышать пенсионный возраст. Фото: архив

Кто и когда будет выходить на пенсию позже: МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста

3 Февраля, 07:11

Пенсионную систему в Украине необходимо реформировать, уверены эксперты и чиновники 

Экономика

Эксперт уверена: в Украине необходимо повышать пенсионный возраст. Фото: архив

"Нужно повышать пенсионный возраст": эксперт о будущем украинцев на заслуженном отдыхе

4 Февраля, 05:49

Эксперт поясняет: если увеличить пенсионный возраст, количество пенсионеров сократится на один миллион 

Экономика

На что потратить пенсию. Фото: архив

Что можно себе позволить на минимальную пенсию в Украине: почему так мало

2 Февраля, 07:20

Минимальная пенсия в Украине одна из самых низких в странах Европы, в этом году пенсии вырастут на 100 гривен 

Экономика

Старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Фото: science.platfor.ma

"Мы обычная отсталая страна": Лидия Ткаченко о будущем пенсионной системы и главных проблемах украинцев

6 Февраля, 07:16

Эксперт уверена: большинство проблем пенсионной системы Украины связаны с состоянием в экономике и спорными решениями правительства

Экономика

Второй уровень пенсионной системы в этом году не заработает. Фото: архив

Когда в Украине появятся "вторые" пенсии: в Минсоцполитике рассказали о накопительном уровне

1 Февраля, 09:00

Дефицит солидарной системы не позволяет говорить о накопительных пенсиях, считают в Министерстве соцполитики 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования