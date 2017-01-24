Поезда обогнали самолеты в рейтинге предпочтений украинцев

Украинцы в прошлом году стали больше пользоваться услугами железнодорожного транспорта и меньше — автотранспортом. Таковы данные Госслужбы статистики за 2016 год. Также более чем на треть в стране выросли авиационные и водные перевозки. А вот спрос на городской общественный транспорт, кроме метро, упал. Специалисты прогнозируют, что число ж/д пассажиров и дальше будет расти, а автоперевозки — уходить в тень из-за растущих цен на билеты.

КАРТИНА. Согласно инфографике, пассажирооборот по всем видам транспорта, то есть число пассажиров, умноженное на расстояние поездок, вырос за год на 5,4%, или на 5 млрд пассажиро-километров. При этом собственно количество пассажиров стало меньше на 6%, или на 322 млн чел. Как разъяснил эксперт по транспорту Александр Кава, это значит, что люди стали реже ездить, но при этом расстояния поездок стали больше.

ЭКСПЕРТЫ. Специалисты говорят, что на изменение пассажиропотока влияет прежде всего изменение стоимости километра проезда. "На поезде проезд километра самый дешевый. А раз появились новые скоростные дальние маршруты — Харьков — Ужгород, Харьков — Черновцы, — вырос и пассажирооборот. Тех, кто ездит в автобусах, вряд ли стало намного меньше, просто перевозчики уходят в тень, занижая количество пассажиров, чтобы меньше платить налогов", — говорит Кава.

В то же время рост авиарынка в прошлом году можно объяснить увеличением трансферных перевозок. "Некоторые наши авиакомпании нарастили объем за счет развития трансферных полетов. К примеру, если пассажиры летят из Астаны в Лондон через Киев, то нашу столицу посчитают дважды — в обе стороны. Это значит, что не украинские пассажиры летают, а идет больше трафика через страну", — разъясняет авиаэксперт Сергей Хижняк. Кроме того, положительной динамике содействовало удачное для авиарынка лето. "В Турции отели стояли пустые, туроператоры давали скидки на путевки. Плюс аэропорты курортных городов предлагали компенсации для авиакомпаний, которые прилетают с турчартерами", — поясняет Хижняк.

ПРОГНОЗЫ. В 2017-м больше людей будет ездить по "железке", поскольку этот транспорт самый доступный, говорит Кава. А путешествующих автотраспортом станет меньше. Перевозки по воде будут развиваться локально, только в приморских городах, ведь на реках они теперь дороги из-за топлива, да и суда пришли в негодность. Будет расти и отечественный авиарынок, который восстанавливает докризисные объемы перевозок. "Отрасль может показать рост до 10%. Это может произойти благодаря наращиванию трансфера, регулярных и чартерных перевозок. Также не исключено, что на нашем авиарынке будут появляться новые рейсы лоукостеров. Все это посодействует снижению стоимости авиабилетов", — говорит Хижняк.