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Покупки не дороже 50 тысяч: НБУ ограничивает сумму расчетов наличными для физлиц http://www.segodnya.ua/img/article/7853/16_main.1483441826.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/16_tn.1483441826.jpg Экономика В Нацбанке уверены, что новое ограничение не отразится на повседневной жизни украинцев

Покупки не дороже 50 тысяч: НБУ ограничивает сумму расчетов наличными для физлиц

Сегодня, 13:10

В Нацбанке уверены, что новое ограничение не отразится на повседневной жизни украинцев

Нацбанк ограничил сумму операций с наличными для физлиц. Фото: focus.ua
Нацбанк ограничил сумму операций с наличными для физлиц. Фото: focus.ua

Национальный банк Украины (НБУ) анонсирует снижение с 4 января 2017 года предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц с 150 тыс. до 50 тыс. Грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка Украины от 25.11.2016 № 407 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 6 июня 2013 № 210" Об установлении предельной суммы расчетов наличными ".

Так, постановление предусматривает предельную сумму расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. грн.

При этом пресс-служба регулятора уточняет, что физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

При этом безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий (или предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

Национальный банк Украины отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн. не причинит неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку касается только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т.д.).

Решение Национального банка Украины по этому вопросу, согласно сообщению пресс-сужбы НБУ, полностью соответствует международному опыту – многие европейские государства (Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания, Греция) установили предельные суммы наличных расчетов, другие страны также планируют ввести аналогичные нормы.

Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (или услуги) в соответствии с Налоговым кодексом Украины осуществлять органы Государственной фискальной службы Украины.

Установление предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц на уровне 50 тыс. грн. будет способствовать обеспечению стабильных поступлений наличности в банковской системе и ускорения ее обращения, а также сужению сферы использования наличных и ускорения развития безналичного сегмента.

В Нацбанке отметили, что Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено постепенное снижение уровня наличных в экономике (отношение М0 к ВВП) в 2020 году до 12% (в 2014 году этот показатель составлял 18,1%, а по результатам 2015 уменьшился до 14,6%).

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Источник:

"Сегодня"

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