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Польша все шире открывает двери для украинских гастарбайтеров http://www.segodnya.ua/img/article/7907/30_main.1485157320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/30_tn.1485157320.jpg Экономика Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени, а также поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание

Польша все шире открывает двери для украинских гастарбайтеров

Сегодня, 09:37

Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени, а также поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание

Польша ждет трудовых мигрантов из Украины. Фото: politnavigator.net
Польша ждет трудовых мигрантов из Украины. Фото: politnavigator.net

В Польше не хватает рабочих рук, а потому в стране будут приниматься меры по привлечению рабочих с Востока Европы, в частности Украины. Об этом заявила министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальска, сообщает Укринформ.

"Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук", – подчеркнула Рафальская.

Она отметила, что в Министерстве развития сейчас продолжается работа над предложениями для иммигрантов с Востока по приезду на работу и проживание в Польше.

"Это политика будет поощрять приезд к нам иностранцев с Востока", – заявила Рафальска.

Она добавила, что эта политика должна определенным образом контролироваться.

Межведомственная группа, в которую входят представители министерств развития, семьи и внутренних дел готовят изменения в миграционное законодательство страны. По словам заместителя министра развития Польши Ежи Квецинского, эта политика обращена в целом к украинцам и должна стать "эффективным рецептом на демографический кризис в Польше".

Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени.

Правительство Польши будет также поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак заявил, что его страна планирует в ближайшие годы привлечь дополнительно 1 млн трудовых мигрантов из Украины, Беларуси и Вьетнама, так как они хорошо себя зарекомендовали на рынке труда. 
Польша, Украина, гастарбайтеры, Восточная Европа , рафальска

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