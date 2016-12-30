Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Порошенко дал добро на резкое подорожание сигарет и алкоголя http://www.segodnya.ua/img/article/7846/79_main.1483096431.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/79_tn.1483096431.jpg Экономика Президент подписал внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс

Порошенко дал добро на резкое подорожание сигарет и алкоголя

Сегодня, 13:12

Президент подписал внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс

В Украине вырастут акцизы
В Украине вырастут акцизы. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Президент Украины Петр Порошенко подписал  №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" (об акцизах и ренте). Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия. 

Так, акцизы на пиво и крепкие алкогольные напитки вырастут 12%, а акциз на табачные изделия – сразу на 40%. По оценкам экспертов, в результате повышения акциза цены на дешевые сигареты в 2017 году вырастут до 20 гривен за пачку или больше, на дорогие – до 40-50 гривен. 

Документ, помимо повышения акцизов, предусматривает введение кассовых аппаратов для мелких магазинов-продавцов бытовой техники.

Также законопроект устанавливает систему распределения дотаций аграриям. Ограничения по дотациям вводятся только с 2018 года – тогда дотация может быть ограничена на одного производителя и связанных с ним лиц в год в размере 150 млн.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в "бюджетный" вторник, 20 декабря.
рада, Порошенко, подорожание, акциз, налоговый кодекс, акцизы, Петр Порошенко, табачные изделия

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко дал добро на резкое подорожание сигарет и алкоголя". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы

Порошенко подписал законы о поддержке авиастроительной отрасли Украины. Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал законы о поддержке авиастроения в Украине

Сегодня, 12:59

Законы предусматривают льготный режим ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации и обслуживании авиатехники

Бизнес

Порошенко согласился на "проверочные каникулы" для бизнеса. Фото: ibuh.info

Порошенко на год запретил плановые проверки бизнеса

Сегодня, 11:11

Подписанный президентом закон также устанавливает правила внеплановых проверок

Бизнес

C крупного бизнеса стали собирать больше налогов. Фото: Pixabay

Крупный бизнес в Украине активизировался с уплатой налогов

Сегодня, 12:21

Фискалы увеличили сборы с крупных налогоплательщиков

Бизнес

Порошенко согласился на новые правила администрирования налогов. Фото пресс-службы

Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс

Сегодня, 10:18

Президент подписал закон, который меняет администрирование налогов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.