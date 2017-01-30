Порошенко и Меркель обсудят газопровод в обход Украины

Сегодня, 17:02

Президент украины рассчитывает найти общий подход относительно "Северного потока – 2"

Порошенко видит риски в строительстве &quot;Северного потока - 2&quot;. Фото: AFP
Порошенко видит риски в строительстве "Северного потока - 2". Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Германии, и канцлер ФРГ Ангела Меркель намерены обсудить вопросы, связанные со строительством Россией газопровода "Северный поток – 2". 

"Надеюсь на укрепление энергетической солидарности и энергетического сотрудничества между Украиной и Германией. Мы попробуем найти общие подходы относительно "Северного потока – 2" и относительно OPAL", – заявил Порошенко на брифинге.

Кроме того, по словам Порошенко, следует завершить процесс  ратификации Соглашения об ассоциации и предоставления Украине безвизового режима, а также финансовой помощи и других проектов, которые есть между ЕС, Германией и Украиной. 

Напомним, Порошенко уже встретился с представителями немецких компаний, которые сейчас работают в Украине. Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества.

Ранее Порошенко также заявлял, что реализация российского проекта газопровода "Северный поток – 2" несет в себе политические риски. Во время визита в Финляндию президент отметил, что рассчитывает на принципиальную позицию этой страны относительно проекта нового газопровода россиян.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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Как заявлял зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, капитальные затраты на "Северный поток-2" ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро. При этом России придется самой заплатить за "Северный поток – 2".
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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