Порошенко: Самое трудное в экономике Украины – позади

Президент уверен, что от затягивания поясов страна переходит к повышению доходов

У президента Петра Порошенко есть основания считать, что самое трудное в экономике Украины уже позади. Об этом Порошенко заявил во время визита в Донецкую область, передает "112 Украина".

"От затягивания поясов мы переходим к повышению доходов различных слоев общества. Есть осторожные основания считать, что самое трудное – позади", – заявил Порошенко.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в новогоднем поздравлении упомянул, что в уходящем году украинское правительство остановило общественно-экономический кризис, и тяжелые времена уже позади.

Ранее "Сегодня.ua" сделал подборку главных экономических событий в Украине за 2016 год.