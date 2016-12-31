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Порошенко: Самое трудное в экономике Украины – позади http://www.segodnya.ua/img/article/7849/91_main.1483203403.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/91_tn.1483203403.jpg Экономика Президент уверен, что от затягивания поясов страна переходит к повышению доходов

Порошенко: Самое трудное в экономике Украины – позади

Сегодня, 18:55

Президент уверен, что от затягивания поясов страна переходит к повышению доходов

Порошенко считает, что Украина возвращается к росту экономики
Порошенко считает, что Украина возвращается к росту экономики. Автор фото: Сергей Ус, "Сегодня"

У президента Петра Порошенко есть основания считать, что самое трудное в экономике Украины уже позади. Об этом Порошенко заявил во время визита в Донецкую область, передает "112 Украина".

"От затягивания поясов мы переходим к повышению доходов различных слоев общества. Есть осторожные основания считать, что самое трудное – позади", – заявил Порошенко.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в новогоднем поздравлении упомянул, что в уходящем году украинское правительство остановило общественно-экономический кризис, и тяжелые времена уже позади.

Ранее "Сегодня.ua" сделал подборку главных экономических событий в Украине за 2016 год.
экономика, Украина, кризис, Порошенко, рост

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