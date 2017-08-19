После приватизации тарифы повышаться не будут – нардеп

Вчера, 13:05

Политик отметил, что в ближайшее время можно ожидать повышения качества услуг, но не роста цен


Приватизация энергокомпаний не приведет к повышению тарифов для украинцев, но зато можно ожидать улучшения качества услуг. Об этом в эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина" заявил народный депутат Владимир Гусак.

"Я уверен, что именно этот этап приватизации к повышению тарифов не приведет", – сказал он.

Депутат напомнил, что приватизация и тарифное регулирование – это совсем разные вещи, которыми занимаются разные госорганы.

"Например, приватизацией занимается Фонд госимущества (ФГИУ), а тарифы устанавливает Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). То есть эти вещи не связаны. Это отдельный процесс", – подчеркнул Гусак.

При этом он подчеркнул, что в результате приватизации может повыситься качество услуг.

"Как правило, частные предприятия являются более клиентоориентированными и предоставляют услуги более высокого качества, чем государственные. На это можно рассчитывать", – подытожил нардеп.

Напомним, компания Ornex, входящая в Группу СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго"Цена 25% акций "ДТЭК Западэнерго" составила 417,163 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости). За 25% акций "Киевэнерго" уплачено 759,633 млн гривен.

Также Ornex приобрела 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,81 млн гривен.

Как ранее заявляли в Фонде госимущества, приватизация украинских облэнерго является частью обязательств Украины перед МВФ.
тарифы, приватизация, Облэнерго, энергокомпании, Гусак

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Источник:

"Сегодня"

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