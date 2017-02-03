Повышение минимальных зарплат подстегнет инфляцию в Украине

Потребительская инфляция в Украине в 2017 и 2018 годах продолжит снижаться, но более сдержанными темпами, чем в прошлом году. Об этом сообщаетcя в инфляционного отчете Национального банка Украины (НБУ).

Регулятор пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год – с 8% до 9,1%. Прогноз 2018 год при этом не изменился и составляет 6%.

"Необходимость пересмотра прогноза по инфляции на 2017 год объясняется прежде всего эффектами двукратного повышения минимальной заработной платы. Однако, уже в 2018 году инфляция вернется к центральному значению целевого диапазона", – отмечают в НБУ.

В то же время, в Нацбанкуе рассчитывают, что взвешенная монетарная и фискальная политика в среднесрочной перспективе приведет к стабилизации базовой инфляции на уровне около 5%.

Напомним, потребительская инфляция стремительно замедлилась в 2016 году до 12,4% (с 43,3% в 2015 году), что соответствовало прогнозам Национального банка. Таким образом, Национальный банк достиг цели по инфляции, определенную Стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы.