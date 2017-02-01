ПриватБанк отчитался о долгах перед НБУ

Сегодня, 10:54

Задолженность финучреждения по рефинансу сокращается

&quot;Приват&quot; сокращает долги перед НБУ. Фото: paralel-media.com.ua
"Приват" сокращает долги перед НБУ. Фото: paralel-media.com.ua

31 января 2017 года национализированный ПриватБанк провел погашение кредитов рефинансирования НБУ на сумму 2,38 млрд грн и выплатил 215,7 млн грн процентов. Об этом сообщает пресс-служба "Привата".

Таким образом, на сегодняшний день общий объем задолженности "Привата" по рефинансу составляет 15,5 млрд грн, уточнила зампредседателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.

Начиная с 2014 года, общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанка, составил 55,5 млрд грн. Из них по состоянию на 1 февраля 2017 года банком погашено 41,1 млрд грн, также банк выплатил 13,6 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева напоминала, что на конец 2015 года задолженность ПриватБанка по кредитам рефинсирования составлял 27 млрд20 декабря, Национальный банк предоставил ПАО КБ "ПриватБанккредит рефинансирования на 15 млрд грн.
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"Сегодня"

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