ПриватБанк сократил долги перед НБУ

Вчера, 14:52

Задолженность финучреждения по рефинансу уменьшается

ПриватБанк погашает долги перед НБУ. Фото: dnpr.com.ua
ПриватБанк погашает долги перед НБУ. Фото: dnpr.com.ua

Национализированный ПриватБанк остается должен Национальному банку Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования 19 млрд гривен. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Задолженность на сегодня по рефинансу ПриватБанка – около 19 млрд. На конец 2015 года она была 27 млрд", – отметила Гонтарева.

Также глава НБУ уточнила, что задолженность Платинум Банка по рефинансу на начало 2015 года составляа 500 млн грн, сейчас – около 200 млн грн. В то же время банк "Форум" погасил долги перед НБУ по кредитам рефинансирования.

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины за третий квартал 2016 года сократили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на 4,2 млрд грн, или на 13%, – до 28,1 млрд грн.

20 декабря, Национальный банк предоставил ПАО КБ "ПриватБанккредит рефинансирования на 15 млрд грн.
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"Сегодня"

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