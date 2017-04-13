Рада ввела мораторий на банкротство угольных предприятий

Верховная Рада Украины ввела мораторий на банкротство государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2019 года. За принятие соответствующего законопроекта № 6212 в целом проголосовали 229 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Украинские новости".

Согласно законопроекту, дела о банкротстве государственных угледобывающих предприятий, открытые до вступления в силу данного закона, подлежат закрытию (за исключением дел о ликвидации по инициативе Министерства энергетики и угольной промышленности).

Следовательно, согласно законопроекту, запрещаются аресты счетов государственных угледобывающих предприятий с целью взыскания долгов с них.

Премьер-министр Владимир Гройсман 12 апреля поддержал идею введения такого моратория.

Напомним, что 21 февраля 2017 Хозяйственный суд Волынской области начал банкротство государственного предприятия "Волыньуголь". 28 марта Ривненский апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и прекратил банкротство. Иск о банкротстве ГП "Волыньуголь" был подан в начале февраля параллельно с иском к государственному угледобывающему предприятию "Львовуголь".