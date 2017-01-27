Реальная зарплата в Украине в декабре выросла больше, чем на 10% – Госстат

Сегодня, 19:15

В Госстате рассказали, в каких отраслях зафиксированы самые высокие средние зарплаты, а в каких – самые низнике

Реальная зарплата украинцев растет, отмечают в Госстате. Фото: forex-investor.net
Реальная зарплата украинцев растет, отмечают в Госстате. Фото: forex-investor.net

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2016 года была выше показателя декабря 2015 года на 11,6%. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом, по сравнению с ноябрем 2016 года, в декабре прошлого года реальная заработная плата выросла на 18,6%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2016 года выросла на 19,8% по сравнению с ноябрем и составила 6 475 грн.

Отметим, что данное значение в 4 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая в декабре 2016 года составляла 1 600 грн.

В Госстате отметили, что по сравнению с декабрем 2015 года в декабре 2016 года средняя номинальная зарплата выросла на 23,8%.

Самые высокие средние зарплаты в декабре были зафиксированы в авиационном транспорте – 27,3 тыс. грн, производстве фармацевтической продукции – 12,8 тыс. грн, финансовой, страховой деятельности и в сфере телекоммуникаций – по 11 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в декабре был зафиксирован в сферах почтовой и курьерской деятельности – 3,4 тыс. грн, и организации питания – 4,2 тыс. грн.

Напомним, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.
Украина, зарплата, зарплаты, минимальная, госстат, реальная зарплата, минимальная зарплата, номинальная зарплата, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Реальная зарплата в Украине в декабре выросла больше, чем на 10% – Госстат". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Инфляция в Украине ускорится. Фото из архива

НБУ ухудшил прогноз по инфляции из-за роста "минималки"

Вчера, 14:14

В Нацбанке не захотели смягчать монетарную политику и понижать учетную ставку

Власть

В Кабмине хотят пересмотреть зарплаты чиновников. Фото: AFP

В Кабмине выступают за привязку зарплаты чиновников к эффективности их работы

25 Января, 17:38

Саенко рассказал, что стоит вернуться к практике привязки оплаты труда чиновников к эффективности их работы

Власть

Назар Холодницкий. Фото: gp.gov.ua

ГПУ "рассекретила" зарплаты руководства

25 Января, 10:01

Луценко заработал вчетверо меньше, чем Холодницкий

Экономика

Промпроизводство в Украине растет. Фото: Pixabay

Промышленность в Украине воспрянула после четырех лет падения

24 Января, 09:43

Промпроизводство после спада ускорило рост до 4,5%

Экономика

Кубив похвастался ростом зарплат в Украине. Фото: архив

В Украине выросли реальные зарплаты - Кубив

20 Января, 14:32

Повышение произошло впервые за два года, подсчитал глава Минэкономразвития

Экономика

Что можно позволить на новую минимальную зарплату

20 Января, 08:11

Можно каждый день есть мясо, экзотические фрукты, ходить в кино, фастфуд и на каток либо на все деньги тепло обуться

Экономика

Рост пенсий опередит инфляцию, подсчитали в Кабмине

Кабмин отрапортовал о росте стипендий и зарплат в Украине

19 Января, 09:14

В правительстве также сообщили об увеличении окладов госслужащих

Экономика

Рынок труда в Украине: итоги-2016 и прогнозы

19 Января, 08:14

Причина всплеска числа безработных в декабре — субсидии и минзарплаты

Работа

Совместительство предполагает, что у работника при этом есть основная работа.

В попытках сэкономить на налогах: можно ли устроиться работать "по совместительству" на свою же работу

19 Января, 05:30

Работодатели пытаются пользоваться пробелами в законодательстве

Экономика

rbc.ua

Кабмин отчитался: с 1 января выросли зарплаты бюджетников и госслужащих

18 Января, 22:43

В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей - на 30%

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования