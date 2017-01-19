Россия разрешила себе не платить 1,9 млрд евро по делу ЮКОСа

Конституционный суд (КС) России разрешил Российской Федерации не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,9 млрд евро согласно вердикту Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По мнению КС РФ постановление ЕСПЧ якобы противоречит конституции РФ, что является основанием для невыполнения решения Европейского суда.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ", – огласил решение глава КС Валерий Зорькин.

Как передает Republic, проверить законность постановления просил российский Минюст. Ведомство указывало, что Европейский суд принял решение о компенсации, применив положения Конвенции о защите прав человека в истолковании, которое приходит к расхождению с российской Конституцией. КС рассмотрел заявление на закрытом заседании в декабре 2016 года.

Напомним, Третейский суд в Гааге в 2014 году признал, что бывших акционеров ЮКОСа незаконно лишили активов и обязал Россию выплатить 50 млрд долларов, решение вступило в силу в начале 2015 года. Россия заявляла, что средства на компенсацию в бюджете страны не заложены.