Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Россия разрешила себе не платить 1,9 млрд евро по делу ЮКОСа http://www.segodnya.ua/img/article/7896/79_main.1484813923.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/79_tn.1484813923.jpg Экономика Решение Европейского суда по правам человека в РФ посчитали "неконституционным"

Россия разрешила себе не платить 1,9 млрд евро по делу ЮКОСа

Сегодня, 10:17

Решение Европейского суда по правам человека в РФ посчитали "неконституционным"

Россия отказывается платить по делу ЮКОСа. Фото: AFP
Россия отказывается платить по делу ЮКОСа. Фото: AFP

Конституционный суд (КС) России разрешил Российской Федерации не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,9 млрд евро согласно вердикту Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По мнению КС РФ постановление ЕСПЧ якобы противоречит конституции РФ, что является основанием для невыполнения решения Европейского суда.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ", – огласил решение глава КС Валерий Зорькин.

Как передает Republic, проверить законность постановления просил российский Минюст. Ведомство указывало, что Европейский суд принял решение о компенсации, применив положения Конвенции о защите прав человека в истолковании, которое приходит к расхождению с российской Конституцией. КС рассмотрел заявление на закрытом заседании в декабре 2016 года.

Напомним, Третейский суд в Гааге в 2014 году признал, что бывших акционеров ЮКОСа незаконно лишили активов и обязал Россию выплатить 50 млрд долларов, решение вступило в силу в начале 2015 года. Россия заявляла, что средства на компенсацию в бюджете страны не заложены.
россия, суд, компенсации, КС, рф, еспч, конституционный суд, ЮКОС

Вы сейчас просматриваете новость "Россия разрешила себе не платить 1,9 млрд евро по делу ЮКОСа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Прайм

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Борис Немцов. Фото: ТАСС

Россия выплатит 6 тысяч евро обвиняемому по делу об убийстве Немцова

13 Декабря 2016, 10:32

Российские власти пошли на сделку с Европейским судом по правам человека

Политика

Задержание Сущенко. Кадр из видео

Защита обжалует в ЕСПЧ арест журналиста Сущенко

27 Октября 2016, 12:57

По словам Фейгина, это политическое дело, и сегодняшний отказ дает путь для обращения в Европейский суд по правам человека

Политика

Леонид Емец. Фото: Facebook

Резолюция ПАСЕ "заткнула рот" тем, кто требовал выборов на Донбассе - Емец

18 Октября 2016, 12:40

По словам народного депутата, вопрос проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях снят с повестки дня

Украина

Марк Фейгин. Фото: rbc.ua

Фейгин думает о подаче жалобы в ЕСПЧ по делу Сущенко

11 Октября 2016, 02:30

Также в планах защиты журналиста - проведение очных ставок, проведение экспертиз – лингвистических, фоноскопических

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.