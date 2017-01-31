Россия требует с "Антонова" три миллиона долларов

Сегодня, 09:44

Минобороны РФ выставило концерну неустойку за "просроченный заказ"

С &quot;Антонова&quot; требуют неустойку. Фото: Facebook
С "Антонова" требуют неустойку. Фото: Facebook

В России девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску российского Минобороны взыскала с украинского авиастроительного концерна "Антонов" более 180 млн рублей (около 3 млн долларов, более 80 млн грн) неустойки.

Российский суд отклонил жалобу украинского концерна на решение арбитражного суда Москвы, в ноябре частично удовлетворившего иск. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Минобороны РФ требовало взыскать с "Антонова" более 357 миллионов рублей неустойки за нарушение ответчиком сроков выполнения опытно-конструкторских работ в рамках контракта на разработку самолета Ан-70. По условиям допсоглашения к контракту, "Антонов" должен был выполнить два этапа работ до 25 ноября 2012 года, однако к сентябрю 2016-го работы заказчику не были сданы, а просрочка составила 1395 дней.

Минобороны Украины в июне 2014 года уведомило российскую сторону о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия российских специалистов. В ответ российское Минобороны сообщило концерну "Антонову", что считает испытания неначатыми, а результаты, полученные украинской стороной, неподтвержденными.

Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о неподведомственности спора арбитражному суду Москвы, указав, что его компетенция подтверждена допсоглашением к контракту. Также арбитраж счел недоказанными доводы украинского предприятия о том, что нарушение сроков произошло по вине заказчика. При этом суд первой инстанции удовлетворил иск частично, снизив неустойку до 180 миллионов рублей.
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Источник:

РИА Новости

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