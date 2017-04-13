Розенко назвал условие для "счастливого пенсионного будущего" украинцев

Кардинальных перемен в пенсионной системе Украины и достойного размера пенсий можно добиться только путем введения накопительного уровня и негосударственного пенсионного страхования. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"В рамках реформы только солидарной части пенсионной системы счастливое пенсионное будущее украинцев мы не построим. Только дополнительные механизмы накопительной системы и негосударственного пенсионного страхования, когда каждый украинец сможет самостоятельно влиять на свое пенсионное будущее, могут спасти пенсионную систему", — считает Розенко.

Более того, по словам чиновника, необходимость введения накопительного уровня пенсионной системы сейчас уже никто не ставит под сомнение.

"Я убежден, что кризис 2008-2009 годов, кризис 2013-2014 годов экономика Украины пережила бы гораздо лучше, если бы имела постоянный элемент накопления и тот инвестиционный ресурс, который бы мы все вкладывали в нее. Это очевидно для всех. Вопрос сейчас только в терминах введения накопительной системы", — сказал вице-премьер.

Он напомнил, что правительственный законопроект №4608 о введении накопительной системы уже внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Розенко также предостерег от негативного опыта так называемой пенсионной реформы 2011 года, в результате которой дефицит бюджета Пенсионного фонда увеличился на более чем 100 млрд гривен.

"Безусловно, мы имеем негативный опыт проведения так называемой пенсионной реформы правительством имени Януковича-Азарова в 2011 году, когда все свелось к внесению каких-либо изменений в солидарную систему. Прошло семь лет, и мы увидели, что вернулись в ту же точку, к той же дискуссии, которую проводило общество семь лет назад", — отметил он.

Напомним, ранее Розенко заявил, что первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий состоится 1 мая 2017 года.