Розенко объяснил, почему назвал непрофессионалом главу миссии МВФ в Украине

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает непрофессиональными заявления главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рона ван Родена о несвоевременности введения в нашей стране накопительной пенсионной системы.

Как сообзалось, Рон ван Роден в статье для "Экономической правды" сегодня заявил, что Украине пока не следует переходить к накопительной пенсионной системе якобы из-за беспорядка в солидарной системе.

Из-за этого Розенко на своей странице в Facebook назвал Родена непрофессионалом. После этого вице-премьер аргументировал свою позицию в комментарии "Сегодня".

"Нужно четко понимать суть законодательства. Я назвал эти заявления непрофессиональными, потому что он не понял суть нашего законодательства. Суть законодательства состоит в том, что солидарная система в нормальной пенсии Украины должна занимать 60%, 30% – это накопительная система, 10% – негосударственное пенсионное страхование. И что бы мы ни делали в солидарной системе, все равно это только 60% возможностей, которые есть у украинца, по сравнению даже с представителями европейских стран. И состояние солидарной системы вообще не зависит от существования или несуществования накопительной системы и негосударственных пенсионных фондов. Эти системы действуют параллельно – они не пересекаются, они независимы друг от друга". – заверил Розенко.

Он напомнил, что уже 14 лет тезисы о том, что с накопительной системой следует подождать, мешают украинцам получать достойные пенсии.

"Они (эти тезисы – Ред.) бессмысленны и неправильны по сути, потому что эти две системы параллельны. ... Безусловно, в солидарной части нужно наводить порядок – и мы будем работать и в пределах меморандума с МВФ, с помощью представителей МВФ. Но опять же, очень бы не хотелось, чтобы пенсионная реформа в Украине остановилась из-за того, что снова поднимаются одни и те же вопросы относительно пенсионного возраста", – отметил Розенко.

Напомним, Розенко также заявил "Сегодня", что ван Роден ошибся, считая, что Украина до сих пор использует советскую пенсионную модель. По словам украинского вице-премьера, с этой системой страна покончила еще в 2000 году.