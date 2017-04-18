Розенко ответил МВФ на идею повысить пенсионный возраст в Украине

Возвращаться в ходе переговоров с Международным валютном фондом (МВФ) о пенсионной реформе в Украине к вопросу повышения пенсионного возраста уже неуместно. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Розенко напомнил, что все основные параметры соглашения Украины и МВФ записаны в Меморандуме о сотрудничестве. "Поэтому, на мой взгляд, после проведения непростых переговоров выдвигать все новые и новые условия, опять возвращаться к вопросу поднятия пенсионного возраста в контексте процессов пенсионной реформы сейчас неуместно. Есть абсолютно четкая позиция украинской власти – и президента, и премьера, и Кабинета министров Украины о неуместности этого шага", – уверен вице-премьер.

Представитель Кабмина также раскритиковал мнение главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена о том, что Украина продолжает жить с советской пенсионной системой, а потому Киеву следует повысить пенсионный возраст.

"Уже давно Украина не использует советскую пенсионную систему. Еще в 2000 году мы разрушили и оторвались навсегда от советской системы назначения пенсий. У нас уже действует фактически европейская пенсионная система социального страхования, где размер пенсии зависит от длительности трудового стажа и от зарплаты, которую получает человек", – заверил Розенко.

По его словам, проблемой пенсионной реформы 2000 года стало то, что Украина неполноценно перешла на трехуровневую систему пенсионного обеспечения.

"Мы зафиксировали ее в законодательстве, но потом в силу тех или иных причин – в первую очередь популистских о том, что не время, не сформировались условия, "давайте еще подождем, давайте наведем порядок в солидарной системе" – 14 лет мы не даем украинцам получать достойные пенсии", – подчеркнул Розенко.

Напомним, Рон ван Роден в статье для "Экономической правды" сегодня вновь заявил, что Украине пока не следует переходить к накопительной пенсионной системе якобы из-за беспорядка в солидарной системе. Из-за этого Розенко на своей странице в Facebook назвал Родена непрофессионалом.