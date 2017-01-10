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Розенко рассказал, когда на оккупированных территориях начнут платить пенсию http://www.segodnya.ua/img/article/7869/84_main.1484063595.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/84_tn.1484063595.jpg Экономика Министр отмечает, что средства начисляются в полном объеме, однако нет возможности осуществлять выплаты

Розенко рассказал, когда на оккупированных территориях начнут платить пенсию

Сегодня, 17:53

Министр отмечает, что средства начисляются в полном объеме, однако нет возможности осуществлять выплаты

Павел Розенко. Фото: rbc.ua
Павел Розенко. Фото: rbc.ua

Выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей будет восстановлено только после деоккупации территорий и выполнения Минских соглашений. Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что средства начисляются в полном объеме, однако нет возможности осуществлять выплаты на оккупированных территориях.

"Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к восстановлению выплат на оккупированных территориях – это полная их деоккупация и восстановление действия там украинских законов и органов государственной власти Украины", – заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина готова выплатить абсолютно все деньги пенсионерам сразу после восстановления контроля над территориями.

"Еще раз подчеркиваю – все начисления происходят, у нас есть четкие реестры тех людей, кто из-за действий боевиков не может получить сейчас свои деньги. И мы гарантируем, что после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, все пенсии и социальные пособия людям, которые остались на оккупированных территориях, будут выплачены", – добавил министр.

Также Павел Розенко заявлял, что "осовременивание" пенсий является одним из приоритетных проектов правительства, однако на его реализацию нужно дополнительно от 30 до 40 млрд грн.

В 2017 году, как заявляют в правительстве, в Украине может заработать накопительный уровень пенсионной системы. Так, помимо Единого социального взноса (ЕСВ), украинцам младше 35 лет придется платить дополнительный взнос – на персональный пенсионный счет.
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