Розенко рассказал, насколько правительство подымет зарплаты бюджетникам в 2017

В Государственном бюджете Украины на 2017 год на повышение заработных плат учителям, врачам, работникам социальной сферы, культуры, спорта дополнительно выделено 28 миллиардов гривен. Об этом на заседании Совета по делам лиц с инвалидностью сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабмина.

На сегодняшний день, по словам Павла Розенко, более 28% семей, где один из членов семьи работает, находятся за чертой бедности. "Это – недопустимо! И Правительство спокойно за этой ситуацией наблюдать не будет. Повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3200 гривен и выделение дополнительных 28 млрд грн на повышение зарплат учителям, врачам, работникам соцсферы, культуры, спорта и т. д. – это как раз шаг к преодолению бедности среди работающих граждан", – подчеркнул он.

Павел Розенко также отметил, что повышение минимальной заработной платы и усилит социальную защиту работающих лиц с инвалидностью. "Мы все понимаем, что предприятия часто используют труд людей с инвалидностью и при этом платят им минимальную заработную плату. С 1 января 2017 года эта зарплата не может быть меньше 3200 грн", – подчеркнул Вице-премьер-министр.

Он также выразил убеждение, что рост размера минимальной заработной платы будет способствовать детенизации экономики. "Мы должны понять, что налоги должны платить все. Не может такого быть, когда 50% работающих не платят налогов или платят их не в полном объеме", – подчеркнул Павел Розенко, добавив, что повышение легальной зарплаты и детенизация экономики дадут дополнительный ресурс, который будет использован, прежде всего, для повышения пенсий.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что с 1 января следующего года минзарплата должна вырасти более чем вдвое – до 3200 грн. "Это касается не только негосударственного сектора, но и государственного. Никто из работающих в бюджетной сфере не будет получать меньше 3200 грн", – сказал Гройсман.