Розенко рассказал, сколько в Украине безработных

Несмотря на такое количество безработных, люди не спешат становиться на учет в центры занятости, отмечает вице-премьер

Безработица в Украине находится на среднеевропейском уровне и составляет 1,9 миллиона человек, которые не работают ни легально, ни нелегально. Об этом рассказал в комментарии NewsOne вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он отметил, что, несмотря на такое количество безработных, люди не спешат становиться на учет в центры занятости.

"Уровень безработицы мы примерно знаем. На сегодняшний день 1,9 млн украинских граждан являются классическими безработными. Это среднеевропейский норматив по безработице. То есть у нас безработица находится на среднеевропейском уровне", – сказал Розенко.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что процент занятости трудоспособного населения Украины на сегодняшний день составляет 52,6%. Он отметил, что из 26 млн человек трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет) на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 млн человек.