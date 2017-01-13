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Розенко рассказал, сколько в Украине безработных http://www.segodnya.ua/img/article/7880/88_main.1484320977.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/88_tn.1484320977.jpg Экономика Несмотря на такое количество безработных, люди не спешат становиться на учет в центры занятости, отмечает вице-премьер

Розенко рассказал, сколько в Украине безработных

Сегодня, 17:23

Несмотря на такое количество безработных, люди не спешат становиться на учет в центры занятости, отмечает вице-премьер

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua
Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Безработица в Украине находится на среднеевропейском уровне и составляет 1,9 миллиона человек, которые не работают ни легально, ни нелегально. Об этом рассказал в комментарии NewsOne вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он отметил, что, несмотря на такое количество безработных, люди не спешат становиться на учет в центры занятости.

"Уровень безработицы мы примерно знаем. На сегодняшний день 1,9 млн украинских граждан являются классическими безработными. Это среднеевропейский норматив по безработице. То есть у нас безработица находится на среднеевропейском уровне", – сказал Розенко.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что процент занятости трудоспособного населения Украины на сегодняшний день составляет 52,6%. Он отметил, что из 26 млн человек трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет) на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 млн человек.
министр, розенко, безработица

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