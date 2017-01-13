Розенко сообщил, сколько в 2017 году из госбюджета получит Пенсионный фонд

Вице-премьер заявил, что уровень оплаты труда и минимальная зарплата будут расти каждый год

В этом году дотация Пенсионного фонда из госбюджета составит более 142 млрд грн, что на 10 млрд меньше, чем в 2016 году. Об этом вице-премьер-министр Павел Розенкозаявив в эфире "5 канала", передает УНН.

"Каждый год уровень оплаты труда и уровень минимальной заработной платы в Украине будет расти, пока мы не выйдем на, скажем, достойную оплату труда. Безусловно, мы ожидаем в результате детенизацию рынка труда, в результате поднятия минималки, поступления дополнительного ресурса в Пенсионный фонд, и таким образом у нас появится неинфляционный ресурс, который мы сможем использовать и для повышения пенсионного обеспечения наших граждан", – рассказал Розенко.

По его словам, в результате поднятия минимальной зарплаты ожидается уменьшение дефицита бюджета Пенсионного фонда в этом году на 10 млрд грн.

"Таким образом, в этом году дотация Пенсионного фонда из госбюджета составит более 142 млрд грн, что на 10 млрд меньше, чем в 2016 году. И весь дополнительный ресурс, которым мы получим, сможем использовать на отдельные пенсионные программы", – рассказал он.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в этом году украинцы почувствуют результаты реформ, которые были запущены ранее, и это даст больше поводов укпаинцам для оптимизма.